「見面先買點數卡」台東阿北中交友陷阱　超商店員通報阻詐

▲見面要先買點數卡？阿伯險上鉤。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一場以「見面互動」為誘餌的交友詐騙案，日前在台東縣關山鎮險些得逞。台東縣警察局關山分局關山聯合所接獲超商店員通報，一名男子疑似遭遇詐騙，急需警方協助。員警迅速到場介入，成功攔阻這起「假交友、真詐騙」案件，守住民眾的血汗錢。

案情發生於7月7日，54年次的陳姓男子透過臉書點擊一則交友廣告後，被引導加入Telegram（紙飛機）通訊群組，並與自稱「知遇指導員—王婷」及「嘉欣」的帳號互動。對方聲稱，只需購買新台幣5,000元的 App Store 點數卡並拍照上傳，即可安排與年輕女子「見面互動」。陳男一時迷失於粉紅泡泡中，信以為真，遂前往超商準備購卡。

幸而機警的超商店員察覺有異，主動關懷詢問購卡用途，得知情況後立即通報警方。關山所警員胡元弘、徐登瀛與羅薇薇迅速到場，研判為典型詐騙手法，立即向陳男說明類似案件實例與詐騙話術。經耐心勸說後，陳男恍然大悟，當場放棄購買點數卡，成功避免金錢損失。

警方隨即將陳男帶返派出所進一步了解案情，並協助通報165反詐騙專線進行後續處置。員警並再次提醒陳男，詐騙集團常透過社群平台、交友廣告誘騙民眾加入通訊軟體，再以甜言蜜語誘導購卡或轉帳，其實質為詐騙伎倆。

關山警察分局表示，詐騙手法推陳出新，民眾務必保持警覺。凡是要求購買點數卡、儲值卡並拍照傳送的行為，幾乎都是詐騙。民眾如有任何疑慮，應即撥打165反詐騙專線或至鄰近派出所洽詢，以免落入陷阱。

警方也呼籲，「愛情不會這麼快就來敲門」，陌生交友應多方查證，切勿因一時心動而造成終身遺憾。未來也將持續與超商及社區合作強化反詐騙宣導，提升全民識詐能力，共同築起防詐安全網，守護民眾財產安全。