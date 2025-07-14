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「藝起來我家」庭院分享會首次走進達仁　高偉勛回家開唱

▲「藝起來我家」庭院分享會首次走進達仁。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲「藝起來我家」庭院分享會首次走進達仁。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府推動的2025年「藝起來我家」庭院分享會系列活動，第二場於13日首次走入達仁鄉原住民部落，在土坂村王家庭院溫馨登場。此次活動由在地引路人王麗仙發起，台東縣長饒慶鈴也親自出席，與王家人及部落鄉親共度一段結合音樂、故事與人情味的美好時光。

「藝起來我家」自2019年起舉辦，截至今年底將累計舉辦41場，成為台東具代表性的藝文品牌。饒慶鈴表示，每一場活動都承載著一戶人家的生活記憶與地方故事，讓藝術融入日常。今年以「藝起來串門」為主題，透過藝術連結人與人、社區與文化，展現部落的力量與情感厚度。

活動發起人王麗仙女士，曾任職於台東縣衛生局，工作期間接觸到「藝起來我家」系列活動後深受感動，退休後遂與家人共同籌劃此次分享會，圓夢將藝術帶入自家庭院，與親朋好友共同體驗。活動中，王家兄妹弟三人一同分享兒時記憶，場面溫馨感人，王家長子更特地從新竹返鄉，為母親獻上鮮花表達敬意。

此次分享會的另一亮點，是王家成員、創作歌手高偉勛的演出。他以溫暖動人的歌聲，穿插長輩的故事與部落記憶，唱出屬於部落的聲音，獲得現場鄉親熱烈回響。除了音樂表演，現場也安排藝術家進行家戶速寫，為王家留下珍貴畫作，並搭配在地特色點心，讓賓客以五感深度體驗文化魅力。

許多民眾表示，這是他們首次在家門口參與藝文活動，感受到藝術貼近生活的真實溫度。饒慶鈴強調，未來「藝起來我家」將持續走入台東各地，串連家戶與藝術工作者，讓藝文的溫暖能量延伸至每一個角落。

下一場「藝起來我家」活動預定於8月30日（星期六）下午4時，在金峰鄉賓茂村陳家庭院舉行。歡迎鄉親朋友持續關注台東藝文平台（https://culture.taitung.gov.tw/）及文化處粉絲專頁（https://reurl.cc/ezEozR），一同參與這場藝術與生活交織的行動，成為「藝」家人！

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