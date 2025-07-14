青春不迷惘！台東警暑期拍攝宣導片　守護性私密影像不外流

▲青春不迷惘，台東警暑期拍攝宣導片。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一年一度學生最期待的暑假到來，台東縣警察局為加強青少年人身安全意識與網路自我保護能力，特別於暑期製作拍攝「你拍拍 我怕怕」兒少性剝削防制微電影，並選在台東地區知名景點取景拍攝，透過生動劇情傳遞正確法律觀念，提升社會對數位性別暴力的認識。

該宣導影片主題聚焦「性私密影像保護」，藉由情境劇呈現，提醒青少年切勿因好奇、交友情誼或受到他人以金錢、遊戲點數等對價引誘，而拍攝、傳送自己的性私密影像。台東縣警察局強調，一旦影像遭外流，不僅造成難以抹滅的心理傷害，更可能淪為性剝削犯罪的受害對象。

警方指出，近年來涉及拍攝、持有、散布兒少性私密影像之案件屢見不鮮，為防範此類事件再度發生，台東縣警察局婦幼警察隊特別結合社群平台推播影片內容，藉此提高青少年對相關法令的敏感度，強化防護意識。

此外，警方也提醒，青少年於暑假期間網路使用頻率大幅增加，若接觸到兒少不雅影像，切勿存有僥倖心態。依現行法令，「未經允許持有、散布兒少性私密影像」即構成違法，將面臨刑責。若遇到私密影像遭外流或於通訊軟體、社群平台遭到威脅，應即時截圖留證，並儘速向警方報案，以確保自身權益不受侵犯。

台東縣警察局呼籲，數位時代人人都可能成為資訊的傳播者與接收者，每位青少年都應具備網路安全意識，成為數位世界的守門員。讓我們共同拒絕性別暴力，打造安全、友善的網路環境，守護每一段青春不受傷害。