家具找新家　公東高工木工科快閃義賣圓滿落幕

▲公東高工木工科快閃義賣圓滿落幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東公東高工家具木工科於7月10日至11日，分別在大武國中、都蘭國中及初鹿國中舉辦三場快閃義賣活動，展出並販售學生親手製作的木工家具。活動現場氣氛熱烈，吸引眾多師生與民眾踴躍參與，作品廣受好評，幾乎全數售出。

本次義賣活動的家具作品，皆為學生於課堂上親自設計、製作，雖部分作品略有瑕疵，卻充滿誠意與溫度，充分展現學生對木工工藝的學習成果與創作熱情。義賣所得善款已於活動後全數捐贈予天主教救星教養院，用以改善院童的生活照護與學習環境。

公東高工家具木工科主任羅正明表示：「此次義賣不僅展現學生的專業技藝，更傳遞出木工手作的獨特魅力與社會關懷。我們希望透過學生的雙手，讓愛心走進社會每個角落。」

此次義賣活動亦獲得三所國中校方的大力支持，並有多位公東高工校友主動參與協助。從活動規劃、場地布置到現場導覽與銷售，皆展現出強大的團隊合作與公東精神，也為學生們提供了寶貴的實務經驗。

許多購買者表示，這些木工作品不僅實用，更帶有學生們用心創作的溫度。活動期間民眾的熱情回饋與鼓勵，成為學生持續精進技藝的重要動力。

公東高工表示，未來將持續推動技職教育與公益行動的結合，透過木工專業與在地連結，推廣手作藝術，培養學生的職能與社會責任感，為社會注入更多美好與希望。