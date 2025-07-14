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復電進逼100％！　台電搶修倒數衝刺七股魚塭區力拚今全數復電

▲台電工程人員在七股魚塭區立桿搶修，力拚今日全面復電。（記者林東良翻攝，下同）

▲台電工程人員在七股魚塭區立桿搶修，力拚今日全面復電。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受丹娜絲颱風侵襲影響，台南地區歷經數日搶修，截至14日下午2時，台電台南區處轄區復電率已達99.3%，僅剩七股372戶、佳里243戶、將軍168戶尚未復電，共計783戶，復電作業進入最後倒數階段，台電全力動員人力與機具，搶進重災區魚塭區域展開最終攻堅。

▲台電工程人員在七股魚塭區立桿搶修，力拚今日全面復電。（記者林東良翻攝，下同）

此次風災重創沿海地區，分歧線多處斷裂、電桿倒塌，大量桿體更直接掉落魚塭，搶修工作困難重重。七股區為末端供電區，電桿多栽設於塭堤上，地勢低窪且道路狹窄蜿蜒，不僅施作空間有限，也造成機具難以進場。台電已加派工班人力駐點支援，並盼能在今日完成全數復電，助災區民眾早日恢復正常生活。

▲台電工程人員在七股魚塭區立桿搶修，力拚今日全面復電。（記者林東良翻攝，下同）

台電呼籲，災後若家中有倒塌或淹水情形，務必確認總電源已關閉，在設備完全乾燥、安全前，切勿貿然啟用電器；有疑慮應聯繫合格電器人員檢查，以免發生漏電觸電意外。同時如發現電線掉落或電桿傾斜等狀況，應避免靠近，並立即通報台電1911客服或當地公所處理。

▲台電工程人員在七股魚塭區立桿搶修，力拚今日全面復電。（記者林東良翻攝，下同）

台電強調，目前仍持續與市府各區公所與里長通力合作，排程所有可用資源進行現場搶修，也感謝民意代表與熱心民眾的大力支援。「即便搶修進入尾聲，同仁依舊不敢鬆懈，夜以繼日堅守現場，全力拚完這最後一哩路！」

▲台電工程人員在七股魚塭區立桿搶修，力拚今日全面復電。（記者林東良翻攝，下同）

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