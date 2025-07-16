曹興誠稱罷不掉活不下去　徐巧芯酸拿生命開玩笑：我有信心過關

▲徐巧芯強調，自己有信心不會被罷免。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

首播罷免投票日26號即將登場，聯電創辦人、罷免徐巧芯領銜人曹興誠昨日火力全開痛批，「罷免不掉徐巧芯，我就活不下去」，轟國民黨立委成「傅崐萁小弟」，徐巧芯今（16日）諷刺回擊，人生第一次有男人為了她的去留說會活不下去，聽了很驚訝！「我有信心罷免過關，但政治不能脫離人性，希望曹興誠平安健康不要拿自己生命開玩笑。」

至於立法院會上週五三讀通過普發現金1萬元，行政院長卓榮泰近日南下視察時，批在野違憲，並指普發1萬每個人只能買個遙控飛機或冰箱，對國家毫無助益。徐巧芯說，藍委已決定將一萬會捐社會公益，對比卓榮泰昨天的說法，他可以說是完全失言，甚至網路都罵聲連連，過去也有發現金跟消費券，也沒人說掏空國庫啊！川普關稅戰可能導致人失業、工廠倒閉，民眾需要很多協助。

徐巧芯續指，就連南韓新加坡也這樣振興經濟，難道他們也掏空國庫嗎？他們都是東亞重要的國家，可以為了刺激經濟發消費券或有相應措施，為什麼台灣不能呢？卓榮泰說一萬元只能冰箱或遙控飛機，對單身族小冰箱很重要，或者中南部災害也要買冰箱，錢要怎麼花讓民眾決定，為什麼會覺得只能購買遙控飛機？

徐巧芯強調，一家四口就是4萬不無小補，或者有生小孩，那就是尿布奶粉錢，這些民生物品都很重要，卓榮泰失言了應該修正說法，應該是要苦民所苦、了解百姓，尤其受災的人民需要實質經費，民進黨一直說撥補台電1000億才能照顧台電員工，這是錯誤的！過去已經撥補3000億，還是漲電價，而且這撥1000億也不會到員工身上，政府如果這麼在意台電員工就更該支持普發政策，「我跟台電很多員工有交情，他們也陳情希望拿一萬補貼家庭，而非補貼千億，否則最後錢也是不會落到他們身上！支持台電員工就支持普發一萬！」

