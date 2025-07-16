感謝台電英雄搶修！藤井樹宣布：到本店吃麵「全部免費」

▲台電人員冒高溫進入台南沿海塭區搶修供電。（記者林東良翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

颱風重創中南部，台電人員日以繼夜搶修，不少民眾、店家紛紛送暖。作家藤井樹（本名吳子雲）就表示，自己開的麵店雖然8月5號就要結束營業，但他還是希望盡一點心意，宣布即日起至歇業當天，所有著台電制服或持有識別卡的台電工程人員，到店內用餐「全部免費」，暖舉引起不少網友共鳴與不捨。

藤井樹在臉書發文表示，「雖然『蒜泥雖小』八月五號就要結束營業了，但還是能為台電工程人員盡一點心意的，所有台電人員著台電制服或識別卡到本店吃麵全部免費，直到八月五號本店結束營業。」展現他對社會的溫情與感謝。

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貼文一出，許多網友紛紛留言表達不捨，「我們不要關，好嗎？」「什麼，我最愛的鹹蛋豬肉炒泡麵再也吃不到了嗎……QQ」、「金佛心～讚」、「啊啊啊，可惜了」、「可惡，離太遠了（慘念）。」

另外，嘉義布袋知名海鮮店「1368烤鮮蚵吃到飽」近日也宣布，為了向台電英雄們致上最高敬意，於7月14日至7月27日推出限定活動，免費招待台電救災人員享用招牌烤鮮蚵。店家笑說，希望這份暖心小禮能為台電人員辛苦的工作帶來一點慰藉，「謝謝你們用專業守護這片土地，用行動溫暖人心。讓我們在黑暗中看見光，向你們致上最深的敬意！」