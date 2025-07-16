台電嘉義「師父頭」遭高壓電擊命危！神父領教友彌撒誠心祈禱

▲天主教嘉義教區聖若望主教座堂神父狄鐸(右）、潘文偉(左)一同帶領教友為遭電擊的李姓員工祈禱 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

36歲的台電嘉義區李姓員工，於昨(15)日進行線路搶修時，不慎遭到高壓電電擊，失去呼吸心跳送醫，目前正裝置葉克膜搶救中，情況危急。由於李員一家人都是嘉義教區聖若望主教座堂的教友，為此，今(16)日上午的彌撒中，由印度籍神父狄鐸帶領教友，一同為李員祈禱，祈求主佑康復。

這起不幸的意外發生在昨日下午4時56分，李姓員工在義竹鄉做架空線路工程時，不慎遭到6千伏特高壓電電擊。李員當場失去呼吸心跳，被緊急送往奇美醫院柳營分院搶救。台電董事長曾文生也火速趕往醫院探視並慰問家屬。

據了解，受傷的36歲李員已婚育有兩個年幼的孩子，已在台電服務9年，目前於嘉義區處線路科任職。據同事敘述，李員平日工作勤奮、人緣相當好，且因技術成熟精煉，在工班裡更被同仁稱呼為「師父頭」。

目前李員正在加護病房依靠葉克膜維持生命，情況危急。他的父母哀痛欲絕，透過臉書發文向大眾請求協助，希望能為兒子祈禱集氣，期盼他能度過難關。這篇貼文也迅速獲得大量網友的回應，紛紛留言分享並為李員加油打氣。

因李姓員工全家人皆是嘉義教區聖若望主教座堂的虔誠教友，昨日晚間，印度籍神父狄鐸特地前往醫院為李員祈禱。今日早上的彌撒，狄鐸更與神父潘文偉一同帶領教友為其誠心祈禱，期盼主能保佑李員早日康復。