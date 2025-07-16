台電員工遭電擊葉克膜搶命　蔡易餘曝同仁質疑「電信線垂下釀禍」

▲嘉義一名台電人員搶修遭電擊重傷，當場失去呼吸心跳。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者劉人豪／嘉義報導

丹娜絲颱風重創南台，造成嘉義縣逾26萬戶停電，台電人員不分晝夜全力搶修，但昨日一名36歲李姓男員工高空作業時遭高壓線路電擊，當場失去呼吸心跳，目前靠葉克膜維生，情況不樂觀。立委蔡易餘指出，趕赴柳營奇美醫院門口時，聽到台電嘉義班的同仁質疑是電信線垂落釀禍，「如果前天直接把那條線剪斷然後修復過去，也許今天就不會這種事⋯」

蔡易餘在臉書發文指出，在義竹鄉重災區搶修復電任務中，一位嘉義區台電人員遭電擊，目前重傷命危裝葉克膜在台南市柳營奇美醫院搶救中。得知消息的第一時間，立即打電話給衛福部長邱泰源調動醫院資源搶救，並趕往柳營奇美醫院，在門口聽著這段期間來每天超時工作，身體的疲勞早已超出意志力的台電嘉義班的同仁發出怒吼：「為什麼電信公司的纜線就一定要搭接我們台電的桿上，他們那條線都已垂下，叫來修復又那麼慢⋯我們前幾天晚上才一台工程車因為經過這裡後面伸降台被卡壞，然後雲林班的又再一次⋯我們如果前天直接把那條線剪斷然後修復過去，也許今天就不會這種事⋯」

▲李姓台電員工的爸爸發文，請大家幫他兒子祈禱。（圖／翻攝臉書）

蔡易餘表示，我心中很是難過，這群人他們不是超人，他們是人，他們只是有強大的意志想要讓大家都趕快有電⋯呼籲行政院支持台電推動公路總局所轄公路（台17線、台19線）台電主幹線地下化的預算，同時也讓相關單位的纜線一併下地。