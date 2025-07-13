感恩發一崇德長期奉獻　侯友宜贈「道援天下」匾額

▲感恩發一崇德宗教發展基金會長期奉獻，侯友宜贈匾「道援天下」。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（13日）上午前往中和區向一貫道明明上帝參拜祈福，並頒贈財團法人新北市一貫道發一崇德宗教發展基金會「道援天下」匾額，感恩其長期奉獻，為社會帶來溫暖與正向力量。

▲侯友宜表示，發一崇德宗教發展基金會數十年來，用愛關懷大眾身心靈健康。

侯友宜表示，發一崇德在不休息菩薩─陳鴻珍前人，推動品格教育、弘揚孝道、推廣社區讀經等活動，為社會帶來良善循環及正向力量，今日特別頒贈「道援天下」匾額，感恩其推動倫理道德思想上的貢獻，也感謝發一崇德宗教發展基金會長期關懷需要幫助的人。侯友宜說，「道援天下」意涵忠義精神、有理走遍天下，「忠義」更是行事處世的圭臬，發一崇德宗教發展基金會數十年來，用愛關懷大眾身心靈健康，受匾實至名歸。

民政局指出，陳鴻珍前人又稱陳大姑，一生追隨老前人白水聖帝修道。開荒初期以斗六崇修堂為基礎，目前道場已遍及國內外。此外，發一崇德宗教發展基金會秉持「取之社會、用之社會」，積極從事教育、文化、社區及公益活動，並連續多年榮獲新北市績優宗教團體殊榮，備受地方肯定與讚揚。