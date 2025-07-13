新北公園再升級！汐止白雲、康誥坑公園打造童趣天堂

▲白雲公園以242坪大草坪區與溜滑梯區連結，為小朋友打造豐富有趣的遊樂體驗。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

老少咸宜的公園是宜居城市不可或缺的要素，其中溜滑梯更是小朋友的最愛。近年來，新北市政府大力整頓公園設施，打造更完善、親民的休憩空間。新北市景觀處特別推薦汐止區的「白雲公園」及「康誥坑公園」，這兩座公園不僅是當地親子休閒的亮點，豐富且充滿童趣的設計，更成為親子眼中最熱門的特色公園。

白雲公園以多功能分區為設計主軸，包含溜滑梯區、鞦韃區、草坪區及體健區，滿足不同年齡層的使用需求。公園內設置沙坑及沖水設施，讓孩子玩沙後能輕鬆清洗；親子設施也經過完善規劃，促進家長與孩子互動，增進情感交流。

▲除了孩子最愛的溜滑梯外，白雲公園還有座椅型鞦韆及鳥巢型鞦韆、沙坑。

在設施配置上，白雲公園以242坪的大草坪連結溜滑梯區，提供多達9道溜滑梯，還有旋轉飛輪、搖搖馬及旋轉杯等設施，為小朋友打造豐富的遊樂體驗。此外，公園也貼心規劃體健區，設置漫步機、三人扭腰器、攀爬網及單槓等設備，鼓勵長者適度運動，打造全齡共享的休憩空間。

汐止區另一座特色親子公園「康誥坑公園」，以夢幻的「天空城堡」為主題，吸引許多家庭前來探索。園區設有鳥巢式鞦韆、旋轉杯、雲朵造型座椅及彩虹跳樁等繽紛設施，充滿童趣。

▲色彩繽紛的彩虹跳樁區增添康誥坑公園童趣氛圍。

高度3.5米的「天空之城」城堡遊戲區，結合攀爬網、遊戲互動板、傳聲筒與跳格子等多元遊具，不僅提升遊戲挑戰性，也讓孩子發揮創意與肢體協調能力。除了兒童遊樂設施，康誥坑公園也設有洗手間及樂齡體健器材，讓各年齡層的民眾都能自在運動，享受戶外時光。

新北市景觀處長林俊德表示，目前新北市已完成232座特色共融或全齡公園的改善，希望讓每位市民都能在公園內體驗豐富的休憩活動，感受友善城市環境中的完善設施。未來本市將持續改善公園成為老少咸宜及多元友善的遊憩空間，想知道最新的公園資訊，歡迎查詢景觀處「來新北玩公園」網站。

▲康誥坑公園內以天空城堡為意象的溜滑梯高度有3.5米。