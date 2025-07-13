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「這一年像回到戒嚴」　侯友宜：要用刑法100條「哇X！嚇一跳」

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前拋出，大罷免後還有《刑法》100條會伺候國民黨立委後，又說《刑法》100條並未被廢除。新北市長侯友宜今（13日）替國民黨立委羅智強站台時表示，他看過從戒嚴到民主自由時代，但他慢慢發現，這一年變好多，「怎麼又回到像是戒嚴一樣的啊，什麼《刑法》100條要拿出來用了，哇靠！嚇一跳！」 侯更強調，這次如果不出來不同意罷免，「你失去的是自由跟民主」。

羅智強13日下午舉辦「護民主 反惡罷」民主學校青年沙龍，邀請侯友宜與台北市長蔣萬安出席。羅智強說，他在第一次政黨輪替之前，沒投過國民黨，但看到後來民進黨很多作為，2006年後才加入國民黨，甚至1998年高雄市長選舉投給時任參選人謝長廷，不過當時他不是喜歡謝、喜歡民進黨，而是被一「民主靠制衡 制衡靠在野」的口號吸引。

羅智強也提到，2008年國民黨贏回政權後，他在時任總統馬英九身邊擔任總統府副秘書長，輔佐馬多年；很多人對馬有些抱怨， 覺得馬對人太好、非常尊重在野黨，馬不會關電視台、限制媒體，也不會對批評的聲音採取殲滅作法，更不會發動對在野的大罷免，這是對制衡的尊重。羅說，今天可以看到，台灣民主力量正快速崩壞中，以現在來說，大罷免在任何民主國家都不曾看到，針對在野的無差別式大罷免，只有賴清德做到。

侯友宜表示，羅智強說以前沒投國民黨，「我跟各位報告，我不是沒有，我是警察，60歲才參加選舉、才碰政治」，以前只有一個原則，就是好人好好保護、壞人抓出去，是非黑白分清楚。

侯友宜說，當年是台灣治安最動盪時刻，那時候他當刑警，負責台北市重大犯罪，沒有防彈衣的歲月，短槍對長槍、對手榴彈，甚至短槍只能裝5顆子彈，還沒有預備彈，上去就要開始幹，更何況他抓的人是犯重大犯罪。侯也說，對不公不義，想要威脅正向的力量，他有一個方式，就是不要害怕、勇敢面對、直接對決。

侯友宜表示，他當刑警沒有黨派意識，只有行政中立，看過從戒嚴到民主自由時代，但他慢慢發現，這一年變好多，「怎麼又回到像是戒嚴一樣的啊，什麼《刑法》100條要拿出來用了，哇靠！嚇一跳！」 侯說，「《刑法》100條用言論自由扣人帽子」，是當年很多人被拿來用的方式，以前還有叛亂罪，那時候實在沒有民主法治，怎麼又走回頭路。

侯友宜強調，他這次比選市長、選總統更應該要認真，因為這不是選舉，而是守護民主自由最關鍵時刻，是是跟非、正確的道路或回到以前那條路的關鍵時刻，絕對不能沉默；這次如果不出來不同意罷免，「你失去的是自由跟民主」，是整個台灣、整個中華民國的事情，甚至整個人生未來你會受到很多限制的事情，民主沒有制衡力量，這不是他樂見的。

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