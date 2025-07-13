陳玉鈴罷免案領銜人上山投票　邊坡坍方一度受阻

記者高堂堯／南投報導

被喻為全國大罷免「前哨戰」的民進黨南投縣議員陳玉鈴罷免案今天進行投票，領銜人暨國民黨中常委蔡宜助今天上午完成投票，他認為今天的開票結果將影響到726、823的大罷免票數，呼籲鄉親把握好天氣踴躍出門投票。

▲罷免陳玉鈴案領銜人蔡宜助今天上午完成投票，途中遭遇傾倒樹木阻路。（圖／罷免陳玉鈴團體提供，下同）

蔡宜助投票地點在竹山鎮的偏遠山區大鞍里，原本預定上午9時投票，但開車經投49線上山投票時遇到邊坡坍方，因此與很多同樣要前往投票的鄉親都被迫停下，等待山貓、挖土機清除土石倒木，搶通單線道路才能繼續前進，延遲1個多小時才抵達投開票所、完成投票，他請求縣政府或鎮公所針對災後道路的復健都能儘速處理，也讓在地居民有平安回家、返鄉投票的道路。

蔡宜助本月1日因本次罷免案遭檢舉死亡聯署，而遭南投檢調搜索自宅、帶回偵訊，最後無保請回；他說最近幾天確實非常累非常煎熬，昨天才能睡一晚好覺。

蔡宜助也呼籲更多竹山鹿谷鄉親踴躍出來投票，今天風和日麗、是投票的好日子，希望投票率衝高，活動才能有成效，即使沒有拿到投票通知單，也可帶著身分證和印章到上次參與投票的地點進行投票；他提醒今天4點投票作業結束後，在過去竹山鎮鎮黨部、鹿谷鄉鄉黨部各設置一個統計開票的地點，歡迎鄉親來觀看開票結果。