批藍白為滿足政治利益知法犯法　蘇巧慧：程度連小學生都不如

▲民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧批藍白連小學生程度都不如。（圖／民進黨新北市黨部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

第三階段罷免投票倒數13天，民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧今（13日）表示，每位台灣國小生都知道台灣的憲法在五權分立架構下，五院有各自權力與義務，然而藍白立委藉著國會多數，從去年強推國會擴權法案、癱瘓憲法法庭、提高罷免門檻，到今年濫刪總預算，只為了滿足自己的政治利益，知法犯法，法學程度連國小生都不如。

蘇巧慧今日和在地新北市議員鄭宇恩共同出席公民團體「守護淡水大遊行」活動，隨後與民進黨副秘書長何博文、新北市議員卓冠廷一同在街頭宣講，呼籲淡水民眾7月26日出門投票、同意罷免。

蘇巧慧指出，國民黨立委一年半以來不斷破壞憲政民主制度，同時弱化台灣競爭力，從去年推動違憲的國會擴權法案，癱瘓憲法法庭，到上禮拜刪除行政院預計撥補台電的1000億元預算，國民黨立委再再挑戰台灣民主底線，呼籲民眾不能再等待，務必出門投票、同意罷免，阻止國民黨讓國會繼續失序，守護台灣競爭力。掃街過程不少在地店家與民眾給予支持，眾人高喊「大罷免、大成功」，期盼衝過三階罷免門檻。

蘇巧慧強調，每一位台灣的國小學生都知道，台灣的憲法在五權分立的架構下，五院都有各自的權力與義務，任何機關都必須遵守憲法的規定，然而藍白立委藉著國會多數，從去年強推國會擴權法案、癱瘓憲法法庭、提高罷免門檻，到今年濫刪總預算，藍白無視憲法制度，不斷擴張立法權力，只為了滿足自己的政治利益，藍白立委知法犯法，法學程度連國小生都不如。

蘇巧慧指出，就在上週丹娜絲颱風過後，台電同仁日以繼夜的搶修一根根倒塌的電桿，連吃飯時間也不能好好休息，行政院編列1000億元特別預算，要支持台電同仁，幫助台電加速推動電纜地下化工程，強化電網韌性，同時健全台電財務、穩定電價，然而上禮拜五（11日）國民黨在傅崐萁的指揮下，無視台電同仁的辛勞，將原先預計撥補給台電的特別預算全數刪除、一毛不剩。藍白挾持國會多數恣意妄為，引發公民團體在全台發動罷免行動，若罷免失敗，國民黨立委必定更加蠻橫，持續弱化台灣的民主與經濟實力。

鄭宇恩提到，國民黨立委一手濫刪台灣國防相關預算，削弱台灣自我防衛實力，一手提出多項親中法案，矮化台灣主權，最終目的就是要讓台灣陷入一中陷阱，走回靠攏中國的老路，摧毀台灣得來不易的民主與憲政秩序。

何博文表示，國民黨立委不只毀憲亂政，還推動「核三延役公投」，企圖轉移大罷免的焦點，他痛批國民黨不只是讓核三延役，而是要全面重啟核電，讓已經退役的核一與核二重新啟動，在新北製造更多核廢料，新北市民絕對不會接受。

卓冠廷說，國民黨立委不顧台灣多數民意，提出的親中法案包括讓台海問題「國內化」，縮短中國籍配偶取得台灣身分證年限等爭議法案，再再顯示國民黨企圖讓台灣傾向中國的野心，他呼籲民眾站出來罷免親中的國民黨立委，守護台灣的民主成果。