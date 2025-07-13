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「大罷免是為人權而戰」　曹興誠：國民黨像爬蟲想教鳥類飛翔

▲▼聯電創辦人、「剷除黑芯」罷團領銜人曹興誠出席「護國大遶境」誓師出發記者會。（圖／反共護台志工聯盟提供）

▲聯電創辦人、「剷除黑芯」罷團領銜人曹興誠。（圖／反共護台志工聯盟提供）

記者詹詠淇／台北報導

聯電創辦人、罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠今（13日）表示，國民黨根本不懂民主，現在卻大談民主；好像不會飛的爬蟲，想教鳥類怎麼飛翔，把鳥當傻瓜。這次大罷免，要淘汰的不僅僅是那些投共賣台的國民黨立委，更重要的是淘汰國共兩黨腦中的反人權、反民主的殘暴和蠻橫。大罷免是為人權而戰，是為正義而戰。

曹興誠今日在臉書發文表示，國民黨根本不懂民主，現在卻大談民主；好像不會飛的爬蟲，想教鳥類怎麼飛翔，把鳥當傻瓜。他也解釋，什麼是民主？17世紀以前，人類社會沒人講民主。大眾只知道「君主」，同意「君權神授」，「普天之下，莫非王土」，人民毫無地位和權利，當然更談不上民主。

曹興誠說，1689年，英國學者約翰·洛克（John Locke）發表了「政府論」，啟發了民主思想，震鑠古今。洛克主張，每一個人都「天賦」有生命、財產和自由三大基本權利，政府的職責是保護人民的基本權利。政府的正當性源於人民的同意；政府的權力必須來自人民的投票授權。如果政府侵犯人民的權利，人民有權推翻政府。

曹興誠指出，以上洛克的主張，催生了美國獨立，法國大革命，以及近代的民主大潮。從「尊重人權」的原則延伸，就是「城堡法」（Castle Doctrine），該法主張，人的住宅就像一座城堡，個人有權在自己的家中使用致命武力抵抗非法入侵，而無需退讓。」

從城堡法再往下延伸，就是「地方自治」，曹興誠舉例，台北市就是台北人的城堡，只能由台北人自己來管理。同樣的，台灣是台灣人的城堡，中共和中共國人根本無權來統治台灣。

曹興誠也說，尊重人權，城堡法，地方自治，是民主的ABC，合起來，就是「主權在民」原則；而共產黨和國民黨，是列寧式的政黨，認爲黨高於國。他們推崇集體主義和空泛的所謂「偉大理想」，而不尊重個人基本人權，所以這兩黨從創黨開始，就缺乏民主基因，因為不懂得「主權在民」，這兩黨都主張中央極權，壓制地方自治，不惜嚴重侵害人權。

曹興誠指出，1948年以前，主權在民的觀念還不普及，所以引起兩次世界大戰。1948年，聯合國通過了「世界人權宣言」，再次強調「主權在民」原則，希望各國都放棄以往的領土主張，尊重住民的自治權利，以根絕為爭奪領土而引發的戰爭。世界人權宣言公布以後，各地殖民者不得不紛紛放棄其統治，讓殖民地獨立，使得世界主權獨立的國家，由1940年代的50餘國，增加到現在的195國。

曹興誠表示，國、共兩黨現在合唱「祖國統一，反對台獨」，並意圖裡應外合，侵略台灣，違反現代國際法禁止武力的概念和世界人權宣言的主權在民原則，因此是反人類、反文明的暴行。所以現在美、日、歐盟都一再警告中共，武力侵台會引起對中共毀滅性的後果。

最後，曹興誠強調，這次大罷免，我們要淘汰的，不僅僅是那些投共賣台的國民黨立委，更重要的是淘汰國共兩黨腦中的反人權、反民主的殘暴和蠻橫。我們大罷免，是為人權而戰，是為正義而戰。得道者多助，自由世界會站在我們這一邊，我們一定會成功！

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