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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批國民黨「可悲到只剩人身攻擊」　綠委：公民力量讓他們害怕

▲▼民進黨立委黃捷、林楚茵和民進黨議員戴瑋姍今日與罷免國民黨立委葉元之團體「板橋大刪元」掃街。（圖／記者黃國霖攝）

▲民進黨立委黃捷、林楚茵和民進黨議員戴瑋姍今日與罷免國民黨立委葉元之團體「板橋大刪元」掃街。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹詠淇／新北報導

726大罷免投票邁入最後倒數，針對近期國民黨頻頻口出惡言辱罵公民罷團，綠委黃捷今（13日）表示，國民黨可悲到只剩人身攻擊，已經不是德不配位，連作為政治人物都沒有資格。綠委林楚茵則說，國民黨面對公民團體只能口出惡言，代表公民力量讓他們害怕，呼籲大家勇敢站出來，就能看到其真面目。罷團板橋大刪元發言人莫莉也說，國民黨自認國家主人，認為罷團是群不順的韭菜，只會貼負面標籤，這就是國民黨從威權時代到現在沒改變的心態。民進黨議員許淑華也認為，完全違背民主法治精神的政客，實在不適格擔任民代。

民進黨立委林楚茵、黃捷和民進黨議員戴瑋姍今日上午隨罷免國民黨立委葉元之團體「板橋大刪元」到瑞億市場掃街，並接受媒體聯訪。媒體問到，立法院長韓國瑜昨日在台中反罷免造勢用「狗走千里吃屎，人走千里講道理」比喻罷免，而醫師出身的藍委陳菁徽更批評「這些罷團很智障」，國民黨副主席連勝文則嗆，「這些人都是陰溝裡的老鼠」，怎麼看國民黨針對罷團的不禮貌言論，是為罷免添柴火？

林楚茵認為，有句話叫「狗急跳牆」，國民黨面對公民團體站出來，只能用口不擇言、不堪的言論批評，代表公民團體力量讓他們害怕；甚至買票不成就口出惡言或使出暴力，因此大家只要勇於站出來，就能看到他們的真面目，害怕成為中國打手的位子沒了，呼籲大家最後2週勇於站出來唾棄這種暴力口出惡言、水準低下不適格的國民黨立委。

林楚茵提到，自己是埔墘國小、海山國中畢業的，在嫁給梁文傑前都住在板橋，對這有濃厚感情，希望選出愛這片土地的立委，而不是跟在傅崐萁後面的「傅隨小弟」、中共在地協力者、中國意識執行者，「我們一定要讓他們離開立法院」。

▼民進黨立委林楚茵說，有句話叫「狗急跳牆」，國民黨面對民意只能口不擇言。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼民進黨立委林楚茵、黃捷，民進黨議員戴瑋姍。（圖／記者黃國霖攝）

針對陳菁徽部分，黃捷批評，陳菁徽身為醫師竟然人身攻擊、羞辱罷團，很多家裡有身心障礙者的朋友也都向她反應，這句話太超過了，陳菁徽應該道歉，這是對身心障礙者的攻擊和嚴重歧視。為何這些面臨罷免的國民黨立委在面對選民檢視時，一個問題都回答不出來？為何親中？為何跟王滬寧握手？可悲到只剩人身攻擊，「請問一個適格的立法委員，會這樣面對選民的疑問嗎？這些人都是住在你選區的民眾耶！」她真的覺得不可思議，已經不是德不配位，他們連作為政治人物都沒有資格。

談到葉元之，黃捷則說，她對葉有兩大印象，一個是很少出現在立法院，上通告時間遠大於在立法院，「這個我們在立法院跟他當同事都可以見證」，該審查時不到，該質詢時不到，全都在政論節目上賺通告，這麼想當通告咖，就送他回去當通告咖。

第二個印象，黃捷說，院會審查機密預算時，葉竟然在直播，如果真的有心，應該站台灣利益思考，怎麼會把台灣重要國家機密直播出去？第一時間提出質疑竟說自己沒看預算，所以播出去了。「哇！要這麼誠實嗎？」罷免他真的剛好而已。

▼民進黨立委黃捷認為，國民黨可悲到只剩人身攻擊。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼民進黨立委林楚茵、黃捷，民進黨議員戴瑋姍。（圖／記者黃國霖攝）

板橋大刪元發言人莫莉則說，陳菁徽這樣回答罷團一點也不意外，大罷免以來，藍委面對公民的質疑或行動，回應方式從來不是直接面對、處理、解決問題，而是往罷團身上貼負面標籤，藉煽動式、仇恨式語言洗其支持者，向支持者表達這群出來罷免的人沒有正當性，這就是藍委所作所為，這套思考邏輯背後也無民主價值、精神。

莫莉認為，國民黨自認國家主人，「他們自認我們不是公民，我們就是群不順的韭菜」。身為公民，她不允許領納稅錢的立委坐領高薪，「作為公民老闆，我們請這些代議士，他算是我們員工耶」，今天你可以因為老闆認為你不適任、工作表現罄竹難書，就往老闆貼標籤，甚至覺得老闆不是你老闆，是奴才？這就是國民黨從威權時代到現在沒改變的心態。

▼罷團板橋大刪元行動發言人莫莉認為，國民黨面對質疑只會貼負面標籤。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼罷團板橋大刪元行動發言人莫莉。（圖／記者黃國霖攝）

此外，今日一早到基隆七堵市場與罷團「基隆絕沛」掃街的台北市議員許淑華則在臉書表示，基隆是「台灣頭」，更要成為726同意罷免的勝利火車頭。看到鄉親熱情與笑容，她就知道這場罷免運動沒有什麼政黨惡鬥，有的只是大家對故鄉滿滿的愛和期待。

許淑華說，日前謝國樑市政團隊爆出疑似盜用民政系統、偷取市民個資的嚴重案件，全案已進入司法調查，而林沛祥身為立委，不但沒有守護市民權益、追討個資外洩的問題，反而還辱罵志工是「邊緣人」，這樣完全違背民主法治精神的政客，實在不適格擔任基隆的民意代表，「台灣頭，一定值得更好的」。

▼民進黨台北市議員許淑華強調，基隆值得更好的。（圖／翻攝台北市議員許淑華臉書）

▲▼台北市議員許淑華今日到基隆七堵市場掃街。（圖／翻攝台北市議員許淑華臉書）

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