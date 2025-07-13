蔣萬安喊「不能沒有李彥秀」　侯友宜：「侯家媳婦」有狀況我就完啦

▲蔣萬安（持麥克風者）出席「反惡罷 挺優秀 港湖團結誓師大會」。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

726罷免投票倒數，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今（13日）到內湖聲援國民黨立委李彥秀。蔣萬安表示，726投下不同意罷免，要告訴賴清德，他們不同意賴把不同意見的人稱作要被打掉的雜質、不同意賴選輸就翻桌，「支持蔣萬安就要支持李彥秀，力挺李彥秀就是力挺蔣萬安」。侯友宜則說，李彥秀是侯家媳婦，所以侯家媳婦被欺負，他沒跳出來，這樣不行，李彥秀要是有什麼狀況的話，「我姓侯的，我就完了，我新北市不能做啦」。

李彥秀13日上午在內湖區明湖國中舉辦「反惡霸 挺優秀 港湖團結誓師大會」，邀集國民黨朱立倫、立法院長韓國瑜、蔣萬安、侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、中廣前董事長趙少康、民眾黨立法院黨團副總召張啓楷出席。

蔣萬安表示，他在台北市政府大力推動都市更新，台北市進入大都更時代，而李彥秀在中央全力協助，提案讓《都更條例》修法通過，讓未來台北市都更更快速、更有力，所以港湖的鄉親需要李彥秀，「蔣萬安不能沒有李彥秀」；李彥秀是扎扎實實為鄉親著想的好立委，李在他心中就像勁量電池的兔寶寶，永遠有用不完的電力，永遠衝第一。

蔣萬安說，民進黨發動大罷免，坦白說就是選輸翻桌，因為民進黨在立法院是少數，沒辦法像以前一黨獨大，行政立法一把抓，如今是少數，接受在野強力監督，卻不滿意，選輸就翻桌、破壞台灣民主、踐踏你我民意，這是污辱民眾智慧；去年才一票票選出李彥秀，在立院為民喉舌，今天卻要重選，而且是用納稅錢，這是絕對不能接受的事情。

蔣萬安表示，民進黨掌握所有資源，包括司法、媒體、網軍，即便在劣勢下，大家現在唯一擁有的就是手中這張票，就是726投下不同意罷免，要告訴賴清德，他們不同意賴只搞政治，不做正事、不同意賴嘴巴喊反共，自己養共諜、不同意賴把不同意見的人稱作要被打掉的雜質、不同意賴選輸就翻桌。蔣萬安強調，「支持蔣萬安就要支持李彥秀，力挺李彥秀就是力挺蔣萬安」，拜託大家投下不同意罷免。

▲ 侯友宜（持麥克風者）出席「反惡罷 挺優秀 港湖團結誓師大會」 。（圖／記者李毓康攝）

侯友宜說，李彥秀是侯家媳婦，所以侯家媳婦被欺負，他沒跳出來，這樣不行；李彥秀在台北市作立委做這麼好，看不順眼就要罷免李，全世界哪有這個道理？侯友宜也說，他在台北市開始工作，從民國60幾年就開始工作，當年他當刑警，看盡台灣從戒嚴時代走到現在，「台灣的政治現在最差」，用罷免對付在野黨、用政府資源無差別想要一黨獨大、獨裁，「這我沒有看過」，這種手段讓人民非常厭惡。

侯友宜提到一段跟朋友的對話；侯說，他詢問該友人是否同意罷免，對方回應不同意，但要不要投票取決於當天是否有空，讓他直接回「你是在說什麼？」接著，侯強調，這一役顧不好，一黨獨大，未來台灣「去了了」，再怎麼忙都要請假，若要帶妻兒出去玩，票投完再出發，不要說忘記投，「我叫侯友宜，我就給他『落氣』，我說朋友要當一輩子，你跟我說支持不同意罷免票，如果你沒出來投票，你就不是我的友誼啊啦，你們就不是『厚友誼』了，你們這裡都一樣」。

侯友宜更說，新北市要靠台北市好的立委幫忙，李彥秀要是有什麼狀況的話，「我姓侯的，我就完了，我新北市不能做啦」。