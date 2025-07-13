美施壓對台海衝突表態！澳洲不提前承諾出兵　總理發聲

▲澳洲總理表示，在台灣議題方面，澳洲支持維持現狀。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國據傳針對台海衝突立場向日本、澳洲施壓表態，澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）19日明確回應，澳洲是否出兵將由當時執政政府來決定，不會事先承諾。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）則稱，澳洲政府對於台灣議題方面，支持維持現狀。

根據英國《金融時報》，美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）持續向澳洲與日本國防官員施壓，要求釐清若台海爆發戰爭時所扮演的角色。

對此，康洛伊在接受澳洲廣播公司專訪時強調，「是否派遣澳洲部隊參與衝突的決定，將由當時執政政府做出，而非事先承諾」，且澳洲優先考量自身主權，不討論假設性問題。艾班尼斯表示，澳洲不支持對台灣採取任何單邊行動，「我們的立場一貫且清楚……我們不希望破壞現狀」。

在此之際，美國與澳洲19日展開史上最大規模「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合軍演，共計19國3萬名官兵參與，演習範圍橫跨6500公里，從印度洋聖誕島（Christmas Island）延伸至珊瑚海（Coral Sea）。

康洛伊指出，中國海軍很可能會像過去那樣，緊盯演習蒐集情報，並對中國在核子與常規軍事力量方面的擴張感到擔憂，希望印太地區維持權力制衡，而非由單一國家主導。澳洲總理艾班尼斯已經抵達中國大陸上海展開訪問，預計與中國國家主席習近平見面期間，將討論到安全議題。

報導提到，雖然澳洲不允許外國設立永久軍事基地，但美國正在澳洲基地擴大輪調部署並增加燃料儲備，2027年起美國維吉尼亞級潛艦將進駐西澳港口。分析師稱，一旦台海衝突爆發，這些軍事配置將在支援美軍這方面扮演關鍵角色。