邱毅：漢光可看出賴清德2種想定　想跟解放軍打城鎮巷戰

▲國軍「漢光41號」演習進入第三天，，空軍防空部「愛國者飛彈」防空系統部署於松山機場周邊河濱公園，屏障松山機場與台北市政經要地。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

前立委邱毅13日透過臉書表示，這幾天台灣史上最大規模的漢光演習正在進行，強調城鎮戰演習，又在淡水河道佈署阻絕鏈。他認為，可看出總統賴清德的兩種想定，一是想跟解放軍打城鎮巷戰，二是認定解放軍會以快艇進攻淡水河道，進入台北中樞執行斬首。

邱毅表示，這幾天台灣史上最大規模的漢光演習正在進行，既強調城鎭戰的演習，又在淡水河道佈署阻絕鏈。他說，這個演習內容據說是美軍前高級將領指導，可看出賴清德的兩種想定。

一是想跟解放軍打城鎮巷戰。

邱毅表示，這是不是已認定解放軍掌握制空制海權，所以順利登陸已無疑義，只能與之用不對稱作戰模式打城鎮戰。他認為，一旦打城鎮戰，那台灣要成為烏克蘭第二，還是加薩第二？

邱毅指出，第二是在淡水河道佈署阻絕鏈。難道已認定解放軍會以快艇及特戰部隊進攻淡水河道，進入台北中樞地區，進行斬首行動。他說，問題是解放軍要進行斬首行動，比較可能以無人機、導彈及殲20、殲35等戰鬥機為主，還會用到特戰部隊加快艇的傳統方式嗎？另一個問題是，解放軍只能鎖定淡水河道，沒有其他的登陸地點嗎？

邱毅說，賴清德只怕自己被斬首，就不怕台灣人民跟著糟殃，成為下一個烏克蘭或加薩走廊？選擇打城鎮戰，對台灣人民的傷害這麼大，為什麼要為了愚蠢的台獨神主牌，做出如此巨大的生命財產損失？

邱毅認為，如果真的要孤注一擲的打城鎭戰，賴清德應該先以身作責，把自己的兒子從美國召回台灣，讓他去前線參與作戰。而其他平日叫囂台獨的民進黨高官，是不是也該如此呢？至於罷團、青鳥、黑熊，是不是也該自動參軍上前線去，而不是只想擷取政治紅利，或領取走路工製造社會混亂。

▼漢光演習嚴防敵軍突入中樞，在淡水河道「實爆」。（圖／記者呂佳賢攝）

