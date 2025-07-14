睽違7年！馬防部漢光演習再執行海上實彈射擊　無人機同步偵蒐

▲馬防部「漢光41號演習」實彈射擊。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、葉品辰／馬祖報導

馬祖防衛部今(14)日於南竿外海實施「漢光41號演習」，模擬中共企圖以機漁船及無人機，採灰色地帶襲擾，並猝然由海上發起奪島行動，統整砲兵、特戰、無人機及打擊部隊等多元戰力，進行實彈射擊，以展現整體協同作戰、即時應變能力及處置多變敵情的訓練成果。

馬防部指出，此次兩棲連任務為近7年來再度執行海上實彈射擊，具高度戰術意涵，除驗證官兵接戰反應與火力打擊成效外，亦因應近期灰色地帶襲擾日趨頻繁，磨練官兵熟稔戰場情境。同時為強化戰場即時監控能力，實彈射擊期間由一線據點派遣無人機，執行海上偵蒐任務，並持續透過無人機畫面監控火力打擊成效。

▲▼馬防部「漢光41號演習」實彈射擊。（圖／記者林名揚翻攝）

此次射擊中，兩棲偵察連（海龍蛙兵）加入「近岸水域作戰」，以強化反制敵襲與即時應變能力。模擬敵船逼近，海龍蛙兵迅速以船艇雷達掌握敵情，並與作戰中心完成情傳後，「成功艇」依令運用50機槍、班用機槍實施火力壓制。

馬防部強調「訓練絕非形式」，未來將持續依據敵情變化與防衛任務，滾動調整訓練內容，讓每一次的訓練都更貼近真實戰場，共同守護國家安全。