供應鏈大轉向！印度「打造科技城」拚招商　鎖定台灣企業合作

▲印度打造「古吉拉特國際金融科技城」尋求吸引更多來自台灣的投資。（圖／取自giftgujarat.in/）



記者張方瑀／綜合報導

為強化與亞洲科技重鎮台灣的經貿關係，印度近日派出部長級代表團訪台，推動在古吉拉特邦（Gujarat）打造的「古吉拉特國際金融科技城」（GIFT City），並尋求吸引更多來自台灣的投資，涵蓋電子製造、金融服務等領域。

根據《日經亞洲》報導，本次訪台代表團由印度國際金融服務中心管理局（IFSCA）主席拉加拉曼（K. Rajaraman）率領。他強調，台印雙方在技術領域具有高度互補性，「我們來這裡是為了拓展印台之間的商業關係，這在當前的新國際秩序下非常重要。」

在與媒體對談時，拉加拉曼提及印度總理莫迪（Narendra Modi）推動的「2047願景」，其中科技發展被視為關鍵支柱，台灣則是不可或缺的夥伴。他指出，全球供應鏈正在重組，台灣企業尋求更民主、友善的投資環境，正與印度近年來快速發展的製造業高度契合。

目前已有超過250家台灣科技業者進駐印度市場，包括鴻海（Foxconn）、力積電（Power Semiconductor Manufacturing Co.）等皆積極拓展規模，部分更參與古吉拉特與北方邦的半導體計畫，合作對象涵蓋塔塔電子（Tata Electronics）與HCL等當地企業。

▲古吉拉特國際金融科技城（GIFT City）。（圖／取自giftgujarat.in）



印度駐台代表處「印度台北協會」（India Taipei Association）處長亞達夫（Manharsinh Yadav）則形容，印度與台灣正迎來「黃金十年」，全球供應鏈的轉變正好造福印度與台灣，「這次時機非常好，台灣企業正在尋找更友善、民主的落腳點，打算從某些地區撤出。同時，印度也正迅速發展半導體與電子產業，這些剛好都是台灣的強項。」

亞達夫更形容，古吉拉特邦是印度的「下一個曼哈頓或倫敦」，非常適合從事金融相關業務，對當地的半導體專案更是加分，因為銀行與投資基金能直接協助融資。

亞達夫表示，GIFT City已吸引巴克萊（Barclays）、星展銀行（DBS）、瑞穗（Mizuho）、匯豐（HSBC）等國際金融機構進駐，Google與IBM也已設點，台灣最大民營銀行中信銀行（CTBC Bank）亦計畫在此設立分行，將此地視為「南亞未來的金融中心」。

拉加拉曼表示，預估到2028年，印度將成為全球第三大經濟體，而且目前在許多產業都已有一席之地，不僅限於電子業，還包括電信、太空、礦業與交通基礎設施等。台印經濟磋商會議預定11月在台北登場，屆時將有逾百位政府與企業代表來台，進一步強化雙邊經濟連結。

報導指出，由於美中關係緊張，印度也成為電子零組件業者投資的新熱點，如蘋果已要求供應商將大多數銷往美國的iPhone轉至印度生產，以降低未來可能面臨的高額關稅，同時減少對中國的依賴。