賴清德用罷免改變國會為憲政災難？　大法官提名人：總統不適宜

▲大法官被提名人陳慈陽、國民黨立委柯志恩。（圖／國會頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院全院委員會今（14日）審查大法官被提名人陳慈陽的人事同意權案，國民黨立委柯志恩質詢時提到，大法官被提名人陳慈陽曾說，「美國總統叫國會議長下台是憲政災難。」請問藉由大罷免改變國會結構換掉立法院長，是否為憲政災難？陳慈陽回應，如果以總統身分的確是不適宜，但以個人身分的話有其言論自由。

柯志恩指出，陳慈陽政治立場鮮明，過去曾提到，「在中國大陸制定之憲法，其當時未獲台灣人民之同意，所以在90年之前於台灣不具民主正當性」。對照賴清德總統團結國家第三講「1946年所通過的中華民國憲法，台灣沒有派員參加」的說法不謀而合、心心相映。陳慈陽表示，自己是強調中華民國憲法到台灣後，經過動員戡亂時期臨時條款凍結，以至於不具有民主正當性。

柯志恩追問，陳慈陽是認同1946年前的憲法，還是和賴清德一樣只承認總統直選後的憲法？陳慈陽說，1990年修憲只修改幾個條文，其餘仍是依據1947年的憲法，他當然尊重。

針對近日民進黨質疑立法院通過普發現金1萬元涉及違憲，陳慈陽表示，立法院認為這是法律案，行政院認為涉及預算，所以有爭議時，根據大法官520號解釋，依憲法增修條文第三條規定第二項模式，不管內閣制或總統制，現在已經沒有行政立法制衡問題，而是政黨政治，政黨若能在憲政體制下協商完成，就不會有爭議問題。

柯志恩也說，陳慈陽之前提到「美國總統叫國會議長下台是憲政災難」。請問藉由大罷免改變國會結構換掉立法院長，這是否為憲政災難？陳慈陽則說，如果以總統身分的確是不適宜，但以個人身分的話有其言論自由。柯志恩立刻表示，賴清德是總統啊！怎麼會是以個人身分發言？若透過宣講改變國會結構換掉立法院長，這不就是陳慈陽過去主張的憲政災難？陳慈陽回應，自己還是維持學者一貫的說法，憲法就是政治素材，不能迴避，否則就不需要釋憲，但釋憲過程中若遇到政治力時，就應該指出界限所在。