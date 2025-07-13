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嘆「政治災民」王鴻薇罷免最危險　盧秀燕：青鳥不救災不愛台灣

▲王鴻薇成立反罷免後援會，台中市長盧秀燕出席力挺。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲王鴻薇成立反罷免後援會，台中市長盧秀燕出席力挺。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台24位國民黨立委罷免案將於7月26日投票，國民黨立委王鴻薇今（13日）成立中山區反罷免後援會，呼籲選民當天踴躍投下不同意罷免票，反擊民進黨「抹黑、政治操作」。台中市長盧秀燕致詞時表示，自己跟台北市長蔣萬安都認同王鴻薇非常危險，因為問政監督太認真，所以被民進黨視為頭號眼中釘，但颱風過境台灣重創南部，民進黨跟青鳥有力氣搞罷免就應該去救災，不然就是不愛台灣。

盧秀燕指出，蔣萬安一星期幫王鴻薇站3次，說王鴻薇很危險，今天她也來了，早上6時30分就從台中出發了，「我跟萬安都認同她危險，她是最好的立委，她從市議員到立委深受民眾肯定，不管選什麼都大力支持，只有民進黨不喜歡她」，民進黨把王鴻薇視為頭號眼中釘，王鴻薇是媒體出身，特別會監督，為人民發聲鏗鏘有力，為了人民有需要都會發聲。

盧秀燕續指，民進黨要把王鴻薇這個眼中釘除之而後患，從頭到尾都在罷免名單上，人民最喜歡她、肯定她，國民黨更要搶救她，王鴻薇的好、認真、親和力、為人民發聲，大家稱她是俠女，路見不平、人民有難、人民委屈都會發聲。王鴻薇如果要通過這關需要10萬票，我們每個人都要當助選員，民眾不熟悉罷免戰，大家以為是一般補選不會出來，要靠大家拜託大家。

盧秀燕也提到，優秀立委遭到無差別罷免，不分青紅皂白都罷免，台北、新北、桃園、台中都罷免，這就是為了反對而反對，民進黨選輸要重選，這樣要花16億，候選人做旗子做扇子，不是勞民傷財嗎？中南部這次颱風重大災情，南部還水深火熱，第七天了還沒有電跟水，南部民眾網路上發誰來救我們？前天中午左右，總統賴清德才姍姍來遲，回到故鄉台南，電視新聞報好大，災民痛罵賴清德來太晚，滿目瘡痍，即便水退了，都是土石流，很多鄉鎮都被淹掉，加上沒水沒電，連清洗、煮飯都沒辦法，星期六天氣轉好，曬下去簡直不是人住的地方，結果總統很官僚的說，經濟部長在旁邊，下午5點前全部供電，最後也跳票了。

盧秀燕批，賴清德還說國軍沒人手，但民進黨公職從立委、縣市議員、里長，全國至少超過1000個，卻不救災還搞罷免，經濟部長現在在哪裡？可能在家吹冷氣，經濟部長是不是應該留在台南？現在嘉義也是農業災損一堆，200隻豬跟虱目魚都死成一片，農業部長、內政部長、交通部長是不是應該留在那邊？呼籲民進黨停止罷免，民進黨的全國公職人員，賴清德兼黨主席、黨工跟青鳥都應該進駐到嘉義、台南、高雄、屏東。

盧秀燕諷刺，政府已經癱瘓掉了，她幫中央政府分配一下工作，台南最嚴重，民進黨所有黨工全國加起來1000人，應該全部到台南救災。民進黨公職人員都過去，現在還有一些鳥在全台繞境的，去嘉義、屏東或高雄，沒有做完災後清理就不要回來。王鴻薇變成「政治災民」，民進黨搞政治災害，有力氣搞罷免就應該去救災，大家若遇到民進黨人跟青鳥，就跟他們說應該趕快去救災，「你們民進黨都不愛台灣，現在還在外面無所事事搞罷免的，別忘了叫他們去救災！」
 

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