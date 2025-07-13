「這是我的本命區」　蔣萬安3天4度合體：守住王鴻薇就是守住我

▲王鴻薇反罷免後援會成立，台北市長蔣萬安出席力挺。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安近日頻繁出動支援面臨罷免危機的國民黨立委王鴻薇，三天內已四度合體助選。王鴻薇反罷免後援會今（13日）成立，蔣萬安再度出席力挺。蔣萬安致詞時除了呼籲大家除了出門投下「不同意票」，更要幫忙拉票，「這是我的本命區，感謝鄉親給我機會讓我當台北市長，王鴻薇在立法院更積極，不僅爭取還假於民，還有還錢於民！守住王鴻薇就是守住蔣萬安！」

蔣萬安說，自己今天有三件事跟大家報告。第一，告訴大家什麼是大罷免？這就是民進黨、賴清德發動的罷免，只因為民進黨在立法院是少數，沒辦法行政立法一把抓，他之前在立法院服務時，沒有民進黨不能做的事，現在民進黨是少數，面對在野黨的監督制衡不滿意，所以民進黨選輸就翻桌，大家去年透過選舉一票一票選出王鴻薇，她勇敢捍衛權益，所以我們不能讓王鴻薇孤軍奮戰，讓賴清德與民進黨陰謀得逞。

蔣萬安續指，第二，大家可以做什麼？兩個禮拜後的7月26日就要投票，大家唯一可以對抗這個不公不義政府的，就是手中的選票，民進黨掌握政府機器、國營事業、媒體、網路，所以現在大家能對抗民進黨政府的，就是投下「不同意罷免」。

第三，為什麼需要大家拉票、催票？蔣萬安強調，今天來這裡的人都支持王鴻薇，也知道要投不同意罷免，但還是很多人不知道要出來投票，這就讓王鴻薇非常危險，才需要大家透過電話、LINE幫忙拉票，「告訴大家我們要投這張票，因為守住王鴻薇就是守住蔣萬安，而且現在很危急，每一張選票都是關鍵。」