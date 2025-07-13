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「普發1萬沒限產業不合理」引砲轟　他：全是柯文哲發言一字未改

▲▼前議員王浩宇用前民眾黨主席柯文哲的話，來評論這次國民黨力推的普發一萬元現金案，引起正反不同的討論。（圖／王浩宇threads）

▲前議員王浩宇用前民眾黨主席柯文哲昔日的一段話，來評論這次國民黨力推的普發一萬元現金案，引起正反不同的討論。（圖／王浩宇threads）

記者陶本和／台北報導

在國民黨力推下，立法院近日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中匡列2350億元，要求今年10月底前普發現金1萬元。對此，前議員王浩宇在社群媒體上，分享一段話，「沒有限制任何產業，一聽就知道不太合理」，引來數百則批評的留言，不過他隨即表示，「上面這段話，全部都是柯文哲的發言，一個字都沒改」。

王浩宇先是在社群媒體發文指出，「普發一萬，我是不知道是國民黨誰提出來的，我們台灣有2300萬人，不排富的話總共要2300億，突然提出一個2300億的紓困案，而且沒有限制任何產業，一聽就知道不太合理」。

結果，此番評論引起眾多網友的留言砲轟，其發文底下有人表示，「蔡英文普發6000的時候你可不是這麼說的呢」、「如果你真的認為這2300億應該拿去救台電、補國防，那麼你可以選擇不領，甚至捐出這一萬」；也有人評論指出，「民進黨的三倍券、五倍券也沒有排富欸，甚至印那幾張紙還多花好幾億，笑死」、「我是覺得你能當議員才是不合理」、「退你1萬元，其實你佔交稅多的人的便宜了，不然退給你，你愛政府、愛台電再捐給台電啊」。

不過，王浩宇隨即指出，底下大概有100個小草來罵，酸他這樣發言難怪被罷免。他強調，上面的這一段話，全部都是柯文哲的發言，一個字都沒改，「所以到底是我有問題，還是你們？心中沒有是非，只有藍綠？」

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