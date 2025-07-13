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外遇有跡可循！心理治療師揭「出軌真相」　1方法能防範

一位擁有45年經驗的夫妻治療師與性治療專家表示，出軌行為其實有跡可循。（示意圖／翻攝Pexels）

▲許多人無法原諒自己的另外一半出軌或偷吃。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

發現伴侶背叛，可能是人生中最令人心碎的經歷之一。然而一位擁有45年經驗的夫妻治療師與性治療專家表示，出軌行為其實有跡可循，也有方法可以防範。

根據外媒的報導，知名心理學家暨關係治療師 Esther Perel表示，不忠的行為並非全然是因為愛情破裂，而是反映了更深層的人性與關係中的結構性問題，「自從婚姻制度誕生以來，不忠就一直存在。」

Perel在接受《每日電訊報》訪問時指出，「人們出軌的理由多種多樣，有時是因為關係中的拒絕、背叛、疏離與孤獨。但有些時候，出軌的動機其實與伴侶關係本身關係不大，而是出於個人內在的掙扎。」

Perel強調，現代社會中大多數成年人都會經歷兩至三段重要關係，而在某些情況下，這些關係甚至是與同一人發生的，「婚外情的故事，其實是你第一次婚姻的結束；但它也可能是你第二次婚姻的開始，只不過對象是同一人。」

Perel認為，很多人出軌，是對關係「過度僵化」的反應，「過度的親密，有時會扼殺激情；而關係疏遠，則容易讓人誤以為自己已不再被重視。」

那麼該如何預防出軌、挽救一段關係走向衰敗呢？Perel提出關鍵在「好奇心」，「好奇心意味著探索、發現與接觸未知，是一種對生命的積極參與，它讓你重新發現你的伴侶，甚至重新認識自己。你可能沒有你想像中那麼了解對方，這本身就是一個值得深入的話題。」

Perel建議伴侶之間應時常展開更深層的對話，不僅是關於彼此的需求，更要談論生活中的趣事、夢想、恐懼與未來，「真正的親密不是靠安全感堆疊出來，而是靠持續的探索與連結。」對於那些曾經歷出軌創傷的人，Perel也提醒：「這不是你的錯。但它可以是你理解愛、親密與成長的契機。」

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