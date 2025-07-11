地球最大塊「火星隕石」將拍賣！　估價上看1.3億台幣

▲蘇富比將拍賣史上最大塊火星隕石 NWA 16788，估價上看400萬美元。（圖／路透社）

圖文／CTWANT

想把火星帶回家？恐怕要準備好你的荷包！一塊從火星飛越1.4億英里（約2.25億公里）降落地球的超巨大隕石，即將在蘇富比（Sotheby’s）紐約拍賣登場，預估成交價可能高達400萬美元（約新台幣1.3億元）。

根據《路透社》等外媒報導，這塊名為NWA 16788的火星隕石，2023年在非洲尼日共和國阿加德茲地區（Agadez）被發現，是目前在地球上發現的最大塊火星隕石，重達54磅（約24.5公斤），也是已知火星隕石中體積最大的，約佔目前地球上全部火星隕石物質的6.5%。

另據蘇富比表示，這塊石頭可能是在火星表面遭受小行星撞擊後被拋離，歷經遙遠旅程後墜落在撒哈拉沙漠。這種奇蹟般的旅程讓蘇富比拍賣行高級副總裁哈頓（Cassandra Hatton）感嘆：「這塊石頭能從那裡來到這裡，機率幾乎是天文數字。」

蘇富比補充，目前火星與月球樣本的總體積，甚至能裝進一輛SUV的貨櫃內，由此可見此類藏品的極度稀缺性。此外，據NASA與蘇富比的統計，目前地球上超過7萬7千塊已登記隕石中，只有約400塊來自火星，佔比僅0.6%。能如此完整保存至今的樣本更是相當罕見。

蘇富比表示，NWA 16788狀態良好，幾乎未受地球風化影響，化學與物理結構完整，極可能是近期才落入地球，這也讓它在拍賣市場上格外吸睛。「這不僅是個奇蹟，更是一個有助於解鎖火星秘密的重要資料集」哈頓表示。

不過，也有學者呼籲這樣珍貴的樣本應捐給科學研究機構，而非私人藏家，像是英國愛丁堡大學古生物學教授史蒂夫布魯薩特（Steve Brusatte）博士就指出：「這種稀有樣本應該進博物館，讓民眾也能接觸、學習與欣賞。」目前隕石正在蘇富比紐約畫廊展出，展期至7月15日，拍賣則將於7月16日舉行。

▲NWA 16788於2023年在尼日沙漠地區被發現，目前展出於蘇富比紐約畫廊。（圖／翻攝自X）

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