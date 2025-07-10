馬斯克的多事之秋！X平台執行長走人　產業人士曝內幕

▲「X平台」首席執行官雅卡里諾（Linda Yaccarino）宣布將在任職2年後走人。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下社交媒體「X平台」（前身Twitter）的首席執行官（CEO）雅卡里諾（Linda Yaccarino）宣布將在任職2年後走人，她的離職正值馬斯克的商業帝國及政壇之路雙雙陷入低谷之際。此前馬斯克的人工智慧（AI）企業「xAI」於今年3月接管了X平台的營運，而xAI開發的生成式AI聊天機器人「Grok」近期才因生成出反猶太內容而被捲入輿論風暴。

據BBC的報導，雅卡里諾稍早在X平台發文表示，「當馬斯克首次向我闡述對X平台的願景時，我便明白這將是實現企業非凡使命的畢生機遇。」她還「無比感激」對方，「將捍衛言論自由、扭轉公司頹勢，以及把X平台改造成萬能應用程式（Everything App）的重責大任託付於我」。馬斯克則簡短回覆稱：「感謝妳的付出。」

BBC為此已向X平台尋求回應，但目前尚不清楚此決策的背後動機，亦無從得知雅卡里諾及馬斯克的關係是否出現裂痕。

雅卡里諾曾任NBC環球集團（NBCUniversal, Inc.）廣告業務負責人，任內成功帶領公司度過科技巨頭掀起的產業變革。當馬斯克2023年延攬她接手X平台（當時仍叫Twitter）時，分析師普遍預期她將專注修復與廣告主的關係。這些客戶先前因擔憂他們的品牌廣告與X平台上的爭議內容並列，而紛紛撤資。

然而雅卡里諾的職權從一開始就受到限制，許多觀察家認為她只是名義上的CEO。研究和顧問公司「Forrester Research, Inc.」副總裁兼研究總監普魯克斯（Mike Proulx）指出：「她的背景與實際權限更接近公司廣告長而非執行長。事實是，馬斯克始終牢牢掌握著X的控制權。」他還笑稱：「雅卡里諾宣布辭職唯一令人意外的點是，這天來得比預期還要晚。」

在雅卡里諾任內，X平台曾對某大型廣告產業組織及其成員提起訴訟，指控他們密謀聯合抵制X平台，該組織在訴訟提出後不久即宣告解散。值得注意的是，平台的整體調性在雅卡里諾任內發生顯著轉變，前身Twitter曾被指政治立場偏左，而如今的X平台則毫不掩飾地推送右翼立場的內容，據悉這類推文往往能獲得最高的能見度。

儘管馬斯克已卸任執行長職務，卻從未真正淡出他最鍾愛的社交平台。自任命雅卡里諾以來，他反而更加活躍且爭議不斷。曾與馬斯克共事者形容他既是遠見者也是工作狂，旁人很難長期跟上他的節奏。市場研究公司「eMarketer」副總裁恩伯格（Jasmine Enberg）在聲明中分析：「面對反覆無常且始終緊握方向盤的老闆，加上X平台不斷被當作馬斯克的個人傳聲筒使用，雅卡里諾不僅要維持營運，還得頻繁為公關災難滅火。」

恩伯格進一步指出，馬斯克在收購Twitter後，該平台的營收曾暴跌逾5成，雖然eMarketer預期X平台的廣告業務將在今年恢復增長，但恩伯格也強調：「廣告收入改善的原因相當複雜，雅卡里諾其實未能重建X平台在廣告主間的信譽。」

雅卡里諾的離去正值馬斯克的多事之秋：其電動汽車公司特斯拉（Tesla）不斷傳出銷量下滑與多名高層出走的負面新聞；他與昔日政治盟友美國總統川普（Donald Trump）的唇槍舌戰也愈演愈烈，最終逼得馬斯克自行籌組新政黨，以對抗川普。

X平台亦持續捲入爭議，像是內建於平台的AI聊天機器人Grok，近期便生成出一系列反猶內容，其中包括對希特勒的正面評價。對此，馬斯克4日回應稱，公司正全面改造Grok系統，並指出使用者提問時「應能感受到明顯差異。」

根據日前xAI公開的指令規範，Grok被要求「假定媒體來源的主觀觀點存在偏見」且「不迴避發表政治不正確的言論」。如今xAI在聲明中表示，他們正著手移除其所謂的「不當」貼文。

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