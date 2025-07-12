竹北吊車大王自曝「遺產分配」早就寫好　網友坐不住了

▲吊車大王胡漢龑與4妻14子住在市值6億豪宅，遺產分配掀起熱議。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新竹竹北身家驚人的企業家、「吊車大王」胡漢龑，63歲坐擁四房妻子與14名子女，年收入高達30億元，舉凡住家、排場、家庭規模都讓人瞠目。近日罕見鬆口談及遺產規劃，表示「早就寫好遺囑」，並強調「14個孩子都要公平」。他的話題引爆網路討論，短影音兩天突破341萬觀看，留言狂刷「乾爹收我！」

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胡漢龑一家居住於竹北市價高達6億元的8層樓豪宅，因外觀氣派有「羅浮宮豪宅」之稱，不僅家庭陣仗驚人，就連生活方式也頗為奢華。近日，《中時新聞網》釋出一段長約18秒的影片，胡漢龑親自受訪透露：「我早就寫好遺囑，怎麼分配都清清楚楚。」影片上線短短2天，就吸引超過341萬人點閱。

至於遺產具體分法，他雖未公開細節，但語氣堅定地表示：「14個小孩一定要公平。」胡也坦言，自己的理財與父親截然不同，「我爸以前掌權欲望很強」，因此自己特別重視「交代清楚、避免爭產」，讓每位子女心裡有底。

影片瘋傳後，網友一片沸騰，留言區彷彿變成「乾兒子認親大會」，紛紛留言「爸爸您還缺孩子嗎？」「我願意分一間羅浮宮就好」、「這才是真正的韋小寶」、「乾爹收我」等，對其家庭規模與財力感到又驚又羨。

胡漢龑素有「吊車界的傳奇」之稱，除了事業版圖龐大，對家庭的規劃也展現十足智慧與遠見。面對外界關注，他選擇大方回應、未避諱敏感話題，也讓不少人看見富豪背後的家族治理哲學。

▲吊車大王胡漢龑年收入30億元，與四房十四子女同住6億豪宅，近日罕見透露遺產分配規劃，引發網友熱議。

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