逃過暗殺1年「川普變了」！盟友曝他真實心境　活下來是為了救美國

▲2024年7月13日，川普遇襲後，不顧滿臉鮮血，高舉右手喊著「戰鬥」！（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普遇刺未遂屆滿1年之際，身邊親友與政治盟友紛紛表示，此案確實對他造成深刻影響，讓他變得更加細心也更加感恩。川普也多次公開表示，他相信自己被上帝拯救，而上帝讓他活下來的原因，就是要拯救美國。

2024年7月13日，川普在賓州巴特勒（Butler）造勢時遭遇槍擊，幸好他在最後一刻轉頭，僅被子彈擦傷右耳。

▲川普在說明一張非法移民數據的圖表時，轉頭幸運閃過子彈。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



川普坦承，這次槍擊對自己造成揮之不去的影響。他6月在記者會上指著耳朵說，「我不時都會感覺到那股悸動的感覺。但你們知道嗎？這是沒關係的。這是一個危險的行業。我的工作很危險。」他10日接受福斯新聞採訪時也說，「我有義務做好工作，因為我真的被拯救了。我欠了很多。而我認為、我希望，我獲救的原因是要拯救我們的國家。」

南卡州參議員葛拉漢（Lindsey Graham）向美聯社表示，川普還是那個衝勁十足的傢伙，但變得「更加感恩，也更關心身邊的朋友」，例如本周稍早就傳訊息祝他生日快樂。葛拉漢說，「他沒死是個奇蹟」，也因此深信自己獲得「第2人生」。

川普幕僚長威爾斯（Susie Wiles）也在上周的訪談中透露，川普相信自己能夠逃過槍擊是有原因的，「當川普說出『天佑美國』時，對他而言具有深刻意義，也更加私密。」她認為，這場攻擊有助於改變民眾對川普的觀感，因為總統那天的表現宛如戰士，美國民眾都因此看見了他的品格。

長期友人、非正式顧問史東（Roger Stone）認為，川普遇刺後「變得更加平靜也更加堅定」，並且深信自己受到上帝保護，使命就是恢復國家的偉大。

值得注意的是，川普似乎沒有選擇遺忘這段創傷，反而在白宮及私人高爾夫俱樂部展示許多紀念藝術品，包括他中彈後起身揮拳高喊「戰鬥」的畫作及雕塑。

▲川普躲過暗殺的紀念畫像，掛在白宮顯眼處。（圖／翻攝自Facebook／The White House）