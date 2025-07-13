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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／國安局長罕見現身華府　不排除軍事安全、政治紛擾也成籌碼

▲▼總統賴清德與正在華府進行台美關稅談判的團隊進行視訊會議。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德與正在華府進行台美關稅談判的團隊進行視訊會議。（圖／總統府提供）

文／記者陶本和

過去這段時間，世界各國政府高層的生活模式可能大同小異，大家都在等美國總統川普發出對等關稅的通知信。台灣也不例外，倒是值得玩味的是，總統府公布兩張照片，不僅揭露談判團隊、國安團隊成員，除了沒有經濟首長外，更罕見揭露國安局長蔡明彥也現身美國華府。這某程度上凸顯了一件事，就是「中共對台威脅，等同對美核心利益的威脅」，軍事安全議題的合作、國內政治紛擾，不排除也成了台灣的談判籌碼。

總統府日前釋出一則訊息，總統賴清德在深夜，率領國安團隊與正在美國華府的談判團隊，進行約50分鐘的視訊會議。而且公佈兩張照片，高調揭露國安高層成員，以及談判團隊的要角。

在台灣這端，參與會議的成員包括，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、行政院秘書長龔明鑫、總統府副秘書長張惇涵、國安會諮委傅棟成、黃重諺、國安會副秘書長徐斯儉等人；至於華府端，則有行政院副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮、國安局長蔡明彥、駐美代表俞大㵢。

外界勢必注意到，明明是攸關台美對等關稅談判，但參與會議的成員，竟然沒有國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝等人，而且台美農產品談判，也事關農業部長陳駿季的業務範疇，但他一樣不在這場會議中。

這似乎說明了幾個可能：第一，郭智輝、劉鏡清、陳駿季等人，並非在國家安全層級的決策核心中；第二個可能則是，台美對等關稅談判，台灣拿出的部分關鍵籌碼，可能超出談判各項目的範疇，或許能從總統府公開國安局長蔡明彥現身華府的舉措，可推敲出端倪。

首先，「國安局長」是俗稱的台灣情報頭子，蔡明彥公開現身在美國華府，這應該是過去好幾年來，台美官方互動史上，極為罕見的動作，甚至可以被視為一種台美互動的突破。

再者，從蔡明彥的專業背景來分析，他是軍事戰略學者出身，長期擔任國防部《國防報告書》諮詢委員，也曾任海基會顧問、陸委會諮委，在蔡英文執政時期，擔任國安會副秘書長、駐歐盟兼比利時代表、外交部次長，以及出任國安局長至今。

蔡明彥熟稔中國大陸軍事、對美政策、亞太安全議題，以及外交領域，在他擔任公職的期間，長期參與台日、台美的安全對話。

從上述蔡明彥的身份、專長與背景來看，這次總統府罕見且高調公佈台灣情報頭子，現身在美國首都，而且是美國政治核心圈的華府。這似乎可說明，台灣在對美關稅談判上，有意表達出「中共對台的威脅，等同於對美國核心利益的威脅」；換言之，「台灣安全」或「台灣內部政局穩定」，不排除是這次關稅談判的籌碼。

更直白地說，台灣對美關稅的談判內容，很可能不是只有在各項目、各商品、各農產品上逐一討論稅率，而是摻和了更多「軍事安全」與「政治議題」。首先，在「軍事議題」上，賴清德先前在面對對等關稅時，就已經表達「國防部已經提出軍事採購清單」，各項採購都會積極進行的立場。

▼總統賴清德與正在華府進行台美關稅談判的團隊進行視訊會議。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德與正在華府進行台美關稅談判的團隊進行視訊會議。（圖／總統府提供）

至於「政治議題」，攸關台灣內部政局的穩定。回顧過去一年的立法院，藍白聯手凍刪國防預算，就讓美方極為忌憚，美國聯邦參議員蘇利文公開點名國民黨是在玩「危險遊戲」；而美國在台協會（AIT）處長谷立言在「美國獨立紀念日249週年慶祝酒會」上表示，台灣的國防支出在美國獲得跨黨派的支持，他也希望台灣各政黨也會為維護和平投入必要資源。

上述不論是直接點名國民黨在玩「危險遊戲」，或是公開向台灣在野黨喊話，提醒台灣在美國是獲得跨黨派的支持，某程度也是在暗示美國在台灣，似乎沒有同等的獲得跨黨派支持。這在外交語言上，應該都是很嚴重的。

另外，世界主要民主國家近年來，都在積極強化自身「全社會防衛韌性」，甚至也高度關注台灣建構社會韌性的進度，日本、澳洲、加拿大、美國等夥伴都透過「全球合作暨訓練架構（GCTF）」，與台灣一起著手強化；甚至是遠在歐洲的芬蘭，也樂於跟台灣分享經驗。

但是，回顧過去這一年來，主責推廣全民防衛議題、讓人民具備民防基本知識與技能的黑熊學院，被在野黨輪番圍剿。值得注意的是，國安單位也揭露，中共有協同台灣特定人士、媒體，聯手攻擊民進黨立委、黑熊學院創辦人沈伯洋，攻擊脈絡以香港媒體為源頭，到大陸台辦、特定媒體，再到在野黨的公開記者會，是有節奏地對沈伯洋、黑熊學院進行攻擊。

不過不要忘記，AIT是有公開承認贊助黑熊學院的。當時AIT表示，提供贊助給廣泛社會團體組織以及非營利組織，包括黑熊學院，是為強調共享價值與促進美台合作。

因此，台灣內部的政治紛擾，當然直接攸關中共的對台威脅，尤其適逢「全台大罷免」，大陸國台辦已經明確表態「反對大罷免」，而根據台灣資訊環境研究中心 IORG研究發現，近期中共官媒認知操作的力道已明顯提升。

直白地說，美國對台關稅的稅率高低，絕對攸關人民對台美關係、執政黨的信任度，以及中共操作的「疑美論」是否被擴大渲染。所以，當台灣內部政治紛擾，成為中共對台的威脅時，是否也代表了是對美國核心利益的威脅？談判的籌碼會不會跟大罷免連動？談判過程中，是否借幾顆藍委的人頭一用？應該只可意會，不可言傳了。

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