川普重課30％關稅！歐盟警告反制　馮德萊恩：仍盼8/1前達協議

▲歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）12日透過公開信宣布，將自8月1日起對歐盟與墨西哥輸美商品徵收高達30%的關稅，稅率甚至高於針對越南的20%。對此，歐盟執行委員會主席馮德萊恩隨即回應警告，若美方執意執行，歐盟將不排除祭出「相應反制措施」，但仍準備在8月1日前努力達成協議。

根據《路透社》報導，馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，這項關稅政策不僅將擾亂跨大西洋供應鏈，還會對歐洲與美國兩地的企業、消費者及病患帶來實質損害。儘管如此，她強調，歐盟「仍準備在8月1日前繼續努力，與美方尋求貿易協議」。

▲馮德萊恩表示將採取一切必要手段捍衛歐盟利益。（圖／達志影像／美聯社）



她進一步表明，歐盟作為全球最開放、最重視公平貿易的經濟體之一，「我們會採取一切必要手段捍衛歐盟利益，若有需要，也包括實施對等且合比例的反制措施。」

川普12日上午透過社群平台「真實社群」（Truth Social）發布兩封關稅通知信，分別致函墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）與馮德萊恩，正式通報新關稅政策將從8月1日起生效。他強調，若歐盟願意消除關稅與非關稅貿易障礙，美國將考慮修改內容。

川普也在信中暗示，美國未來的稅率可能會「依與該國的關係進行調整」，若對方採取對等報復，美國也將「加徵相同比例的關稅」反制。