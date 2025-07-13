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台灣可能與美達成「握手協議」　紐時：恐仍有2伏筆

▲▼川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）

▲川普政府迄今仍未公布許多貿易夥伴的關稅稅率。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

隨著8月1日期限逼近，川普政府陸續向貿易夥伴公布關稅稅率，而台灣迄今未獲通知。《紐約時報》表示，台灣可能很快與華府達成「握手協議」，但接下來仍需要大量的細節談判，而且可能仍會維持2位數稅率。

美國總統川普4月宣布徵收對等關稅，理念是把關稅作為槓桿、打開外國市場，宣稱很快就能達成數十項貿易協議，增加美國出口，協助本土企業在海外蓬勃發展。但3個多月過去之後，美國目前僅宣布與英國及越南達成協議，而且越南協議如今還大有問題，因為據傳河內當局根本不同意20%稅率，是在最後一刻被川普調高。

《紐約時報》寫道，儘管美國可能即將與歐盟、印度、台灣等其他國家達成「握手協議」，但多半只是有限的安排，還有很多細節有待談判。即便宣布達成協議，美國政府仍將維持2位數的關稅，並承諾未來對更多外國商品加徵關稅。

如今距離8月1日期限剩下不到1個月，川普政府恐怕只來得及應付一小部分國家，還有很多外國政府代表排不上談判行程表，讓外界質疑他是否真的想要達成能夠開放市場的貿易協議。不過，川普似乎並不煩惱，反而大肆讚揚高額關稅非常正當，又為美國帶來巨額財富。

▲▼美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。關稅，港口，航運，貿易，海運。（圖／路透）

▲企業領袖認為，川普關稅讓他們更難在海外做生意。圖為洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。

前白宮經濟顧問、耶魯大學「預算實驗室」主管泰德斯奇（Ernie Tedeschi）表示，美國對進口產品課徵的平均有效關稅，已從今年初的2.5%暴增至18.7%，達到1933年以來的最高值，相當於當年加劇經濟大蕭條的「斯姆特-霍利關稅法案」（The Smoot-Hawley Tariff Act），也就是美國實施保護主義貿易政策的法律。

泰德斯奇認為，這是川普身為保護主義者的確鑿證據，「我認為，這是一個喜歡把關稅當作政策的政府。」

前美國貿易副代表、華府智庫「亞洲協會政策研究所」（ASPI）副所長卡特勒（Wendy Cutler）則認為，川普的政策同時包括開放市場與保護主義的元素。此外，即便川普政府未能達成太多協議，也可以只專注在幾個主要貿易夥伴身上，因為這已能涵蓋很大一部分的美國貿易份額。

不過，商界領袖強調，川普策略目前只讓他們在海外做生意變得更加困難，而非變得更加輕鬆。美國對外貿易委員會主席柯文（Jake Colvin）表示，川普1年前以競選者身分，提出普遍基準關稅的想法時，大家都非常震驚，「現在公司與企業卻幾乎鬆了一口氣，10%基準關稅可能是他們能夠得到的最好結果。」

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