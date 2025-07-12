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眾神出巡護基隆！暖暖碇內承福宮遶境　邱佩琳祈願城市平安

▲基隆碇內承福宮遶境 邱佩琳祈願城市平安。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆碇內承福宮祈安遶境，副市長邱佩琳（中）同行祈福。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市暖暖區碇內承福宮今（12日）農曆6月18日晚間舉行「眾神出巡祈安遶境」活動，為地方祈福、掃除災厄。副市長邱佩琳代表市長出席接駕，恭迎遶境神轎車隊返宮，展現市府對地方信仰文化的高度重視。邱佩琳表示，信仰是文化也是力量，市府將持續支持在地傳統信仰與文化活動，讓信仰的溫暖成為城市前行的力量，共同打造和諧、安定、有溫度的基隆。

▲基隆碇內承福宮遶境 邱佩琳祈願城市平安。（圖／記者郭世賢翻攝）

本次遶境於傍晚5時30分起駕，隊伍自承福宮出發，沿線上行至龍門谷後折返，全程展現莊嚴又熱鬧的宗教氛圍。神轎車隊返抵廟前後，邱佩琳副市長與承福宮主委黃聖言、榮譽主委林金水與陳江山、首席顧問林煌輝，以及碇內聚樂社館主鄭金榮等人一同步行遶境，祈願風調雨順、合境平安。

邱佩琳表示，今日恰逢關聖帝君與西秦王爺聖誕，同時也是碇內聚樂社創立36週年，象徵傳承與團結的重要時刻。她指出，謝國樑市長上任兩年多來，市府對暖暖碇內地區的發展尤為重視，無論是碇內吊橋整修、碇祥里推動防災韌性社區、或於碇內國小舉辦市府運動會，都展現對地方的支持與關心；今晚的遶境不僅凝聚社區信仰與情感，也祈求平安庇佑暖暖、碇內，乃至整個基隆市都能安康順遂。

▲基隆碇內承福宮遶境 邱佩琳祈願城市平安。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆碇內承福宮遶境 邱佩琳祈願城市平安。（圖／記者郭世賢翻攝）

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