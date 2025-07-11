戶政系統查個資助連署！前民政處長張淵翔7人起訴　基隆市府回應了

▲基隆市政府民政處長張淵翔利用職務之便查詢戶政系統，提供資料協助藍營罷免民進黨議員。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

國民黨基隆黨部幽靈連署案今(11)日偵查終結，基隆地檢署調查後，認定基隆市政府前民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝等7人犯行明確，分依選罷法、偽造文書、個人資料保護法等罪嫌起訴。至於服務處主任等7人雖犯行明確，但非核心指揮角色且坦承犯行，獲檢方緩起訴。

檢方起訴指出，國民黨以「基隆市公共事務學會」名義，發起罷免鄭文婷、張之豪後，檢調偵辦提議人名冊涉嫌偽造文書，經發動搜索、約談後，懷疑張淵翔等人，涉嫌非法透過戶政系統擅查民眾個資助罷免，檢察官4月28日發動搜索約談，並向法院聲押張淵翔、吳國勝獲准。

檢方調查，吳國勝授意仁愛區服務處主任張金發找志工造假連署，吳國勝為避免出現死亡連署遭退件，並找來時任基隆市政府民政處長的張淵翔，利用戶政系統協助將除戶或已遷徙他處的連署人剔除，協助罷免民進黨市議員進入第二階段連署，而張淵翔因不熟悉民政系統如何操作，指示時任中正區戶政事務所主任江鑒育、課員林信宏協助罷免。

▲幽靈連署案今宣布偵查終結。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆地檢署今天偵查終結，依個人資料保護法及偽造文書等罪嫌，起訴基隆市政府前民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、仁愛區服務處主任張金發、罷免鄭文婷案領銜人紀文荃、罷免張之豪案領銜人游正義、基隆市中正區戶政事務所前主任江鑒育、課員林信宏等7人。其中，張淵翔、紀文荃2人因為飾詞狡辯、態度不佳，檢察官請求法院從重量刑。

至於，基隆市黨部總幹事蕭壯峰、暖暖區服務處主任李貞儀、中山區服務處主任張志鴻、中正區服務處主任郭建芳、七堵服務處主任鄭芝庭、安樂區戶政事務所前主任林芬芸，安樂戶政事務所資深戶籍員吳慧貞等七人犯行明確，但檢方考量7人非核心指揮角色，且案發後坦承犯行，將他們緩起訴2年。

針對民政處前處長等人疑似濫用戶政系統遭起訴一案，基隆市政府表示，尊重司法調查結果，市府秉持依法行政為最高指導原則，面對個資疑遭濫用的情況，絕不容許也不會寬貸，已即刻啟動相關改革；相關涉案人員均已離職，民政處、政風處等也已完成跨局處檢討，並研議在戶政系統增設「查詢原因欄」，強化權限控管與稽核機制。此外，市府亦已啟動內部制度調整與教育訓練，未來將嚴格把關查詢與使用相關系統的流程，全面強化個資保護與行政中立。