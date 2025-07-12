沉靜影像最後機會！　普瓦特凡攝影展7月20日落幕

▲台東美術館《你見過的風景我走過》即將閉幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由法國當代攝影大師埃里克・普瓦特凡（Eric Poitevin）所呈現的攝影個展《你見過的風景我走過》，自3月開展以來廣獲藝文界好評，吸引眾多觀眾前往欣賞。展期將於7月20日正式結束，台東縣政府與台東美術館提醒民眾把握最後觀展機會，一睹這位國際藝術家的深刻創作視角。

本展為普瓦特凡首度在台灣舉辦的大型個展，由旅法策展人蘇盈龍精心策劃，結合台東獨特的自然風貌與法國當代攝影的審美深度，形塑出一場靜謐、沉思的視覺旅程。展覽呈現藝術家三大代表系列——《森林》、《野花》與《動物之殤》，透過大尺幅影像與細膩展場規劃，引領觀眾進入一個彷若繪畫般的靜謐世界，重新思考自然的形貌與生命的詩意。

文化處指出，普瓦特凡為法國當代攝影領域的重要人物，曾獲法國文化傳播部「青年才俊大獎」（Grand Prix Jeune Talent），並曾駐村於羅馬法蘭西學院。他以極簡、深沉的視覺語言著稱，擅長透過自然景物傳遞哲思，作品常被視為介於攝影與繪畫之間的藝術詩篇。

策展人蘇盈龍表示，本次展覽的選題與台東地景相互呼應，期望透過普瓦特凡鏡頭下的自然凝視，引導觀眾省思人類與自然之間的關係，並思索時間與存在的意義。觀展過程中，不僅是一場藝術體驗，更是一段靜觀自然、對話心靈的過程。

展覽自開幕以來吸引來自全台各地的觀眾，也獲得藝文界廣泛肯定。隨著閉展日期將至，主辦單位呼籲尚未前往觀展的民眾盡速安排參觀行程，錯過將不再。欲了解更多展覽與活動資訊，可至台東美術館官方網站查詢最新消息。