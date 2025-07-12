搶攻海景黃金地！　台東臨海路地上權標案8月開標

▲台東觀光熱區地上權案招商中。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

看準觀光產業持續升溫，台東縣政府釋出坐擁海景第一排的旅遊服務區用地，以地上權方式招商，預計於114年8月5日上午10時在縣府A201會議室公開開標，吸引有意開發觀光服務設施的業者投標。

此次釋出的土地為「台東市臨海路旅遊服務區市地重劃區抵費地」，包含湧泉段21、26及26-1地號地塊，地形完整、交通便捷，開發條件良好。縣府希望藉由此地上權案，引進民間資源與專業管理，推動在地觀光產業升級，並活化土地使用效益。

根據地政處說明，本案屬市地重劃抵費地，臨近台11線省道，擁有無遮蔽的廣闊海景，鄰近海濱公園國際地標與森林公園後門入口，亦為東海岸與縱谷交通路網的交會樞紐，區位條件優越，具備高開發潛力。未來將可規劃設立觀光旅宿、休閒設施、服務據點等多元用途，發展成為新興的旅遊服務據點。

地政處指出，台東縣近年來成功塑造多項具有代表性的觀光活動，吸引國內外旅客造訪，相關產業對土地需求逐年攀升。本次標案正是縣府回應產業發展趨勢、擴大公私合作的一項具體作為。

有意參與投標的民眾或業者，可親洽台東縣政府地政處三樓重劃科索取招標文件，或自縣府全球資訊網公告訊息區（https://www.taitung.gov.tw/）下載。投標文件受理將於期限內截止，歡迎把握時機踴躍參與。有任何疑問，也可洽詢地政處重劃科專線：089-350313。