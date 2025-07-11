熱氣球活動傳假網頁詐騙　台東縣府：官方商品僅現場販售

▲熱氣球活動傳假網頁詐騙。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由台東縣政府主辦的「2025台灣國際熱氣球嘉年華」自7月5日起於鹿野高台盛大登場，今年首度攜手超人氣IP「哆啦A夢」推出限量造型熱氣球，吸引大批遊客朝聖，開幕首日即湧入逾3萬人次。然而近期卻陸續出現多起冒用活動名義的詐騙網站與廣告，誘導民眾加入LINE會員或提供個資。縣府嚴正呼籲：切勿輕信來路不明的優惠訊息，目前未授權任何網路平台販售哆啦A夢商品，亦未提供任何搭乘熱氣球的網路優惠票券。

台東縣政府說明，目前唯一官方社群為臉書專頁【台灣國際熱氣球嘉年華 Taiwan International Balloon Festival】追蹤人數逾26萬，請民眾務必認明官方平台，避免誤信仿冒頁面，保障自身權益。

交通及觀光發展處指出，近期詐騙廣告手法層出不窮，內容多以「免費繫留搭乘券」、「保證搭乘」、「官方限定商品折扣」、「哆啦A夢熱氣球特賣」等為誘因，誘導民眾加入LINE帳號或留下個資，這些均為假冒詐騙行為，縣府已報請相關單位查處，並向社群平台提出檢舉下架。

官方授權商品僅於鹿野高台活動現場販售，並由台東縣政府授權廠商合法製作，目前並無任何網路或通訊軟體銷售通路，請民眾勿透過來路不明的平台購買，以免受騙。

關於熱氣球繫留體驗購票方式，交觀處也再次強調僅有兩種合法管道：

網路預約：透過官方合作平台「易遊網」預購，惟7月與8月的預約名額已全數售罄。

現場排隊購票：每日上午場為05:30–07:00，下午場為17:00–18:30（光雕音樂會日僅開放現場購票），票價平日500元、假日600元。

特別提醒，哆啦A夢造型熱氣球僅供展示拍照，不提供搭乘服務。若有任何宣稱「哆啦A夢熱氣球可搭乘」的網頁，皆屬虛假資訊。

交通及觀光發展處處長卜敏正表示，詐騙廣告常以「加入LINE會員」、「輸入ID索票」等誘導手法騙取個資，提醒遊客切勿點擊來歷不明連結，也不要輕易提供個人資料或付款資訊。若發現可疑訊息，可撥打熱氣球繫留體驗客服專線（02）5573-6886或165反詐騙專線查證。

台東縣政府呼籲民眾與遊客提高警覺，共同防範詐騙行為，安心參與活動，享受熱氣球嘉年華的繽紛盛會。