城市交流深化合作　台東市與北市大同區簽署友好備忘錄

▲台東市與北市大同區簽署友好備忘錄互學共好。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為促進基層治理經驗交流與縣市合作發展，台北市大同區區長方越琦11日率領區公所主管及多位里長蒞臨台東市公所參訪，由市長陳銘風親自接待，雙方並簽署「城市友好交流備忘錄」，為後續跨區域合作奠定基礎，展現共學共好的城市夥伴精神。

市長陳銘風在致詞中表示，台東市與大同區同樣具有豐富的歷史文化底蘊與多元族群特色，兩地在推動基層公共服務、社區營造及公共建設方面有諸多相似挑戰與寶貴經驗，透過本次交流，不僅增進彼此瞭解，更能激盪創新思維，為地方治理注入新能量。

陳市長也熱情邀請大同區貴賓於8月2日至8月3日再次造訪台東，共同參與一年一度的在地盛會「馬卡巴嗨文化觀光節」，親身體驗台東的獨特人文風情與觀光魅力。

大同區區長方越琦則表示，此行對台東市的熱情款待深感敬意，尤其對市府在整合部落文化與城市建設方面的成果印象深刻。此次參訪除安排座談會與公所各課室面對面交流外，也特別聚焦在市民滿意度提升、跨單位協作流程、市政行銷等實務議題，期盼借鏡台東經驗，帶回北市應用推動。

交流活動中，台東市公所透過影片簡介城市發展現況，並與大同區團隊就基層治理策略展開深入對話。雙方在會後互贈紀念品、合影留念，象徵本次城市交流圓滿落幕。

台東市公所強調，未來將持續積極拓展與各縣市的橫向交流，透過互學互助，強化施政效能，攜手打造更優質、宜居的生活環境，實踐「以民為本、永續發展」的城市治理理念。