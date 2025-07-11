台東縣府跨局處校園午餐抽驗結果出爐　全數合格

▲台東縣府跨局處校園午餐稽查抽查全數合格。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化校園午餐衛生管理，確保學童食用營養、安全的餐食，台東縣政府衛生局攜手教育處、農業處等相關單位，於114年1月至6月期間聯合執行「供應校園午餐之學校自設廚房及團膳業者稽查專案」，共完成79所國中小之稽查作業，其中76所初查即合格，3所經複查後亦達標準；此外，抽驗午餐成品87件及半成品11件，全數符合食品衛生安全規定，顯示校園午餐整體品質穩定。

本次專案亦針對轄內3家團膳業者進行稽查，內容包括作業環境衛生檢查與餐食品項抽驗，其中豬肉原料共抽查6件，經檢驗均符合食品安全衛生標準。

台東縣衛生局指出，稽查重點涵蓋學校廚房製作流程、作業區動線、餐具與食材儲存狀況、從業人員衛生行為管理，以及豬肉等主要食材的原產地來源查核等，確保從備餐、調理到配膳整個流程都符合《食品安全衛生管理法》之規範。如查有違規情形，將依法要求限期改善，屆期未改善者，依法可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局強調，下半年將持續辦理校園午餐與團膳業者衛生安全稽查及抽驗工作，以維護學童健康權益。也提醒食品從業人員應嚴守衛生作業規範，包括：調理前務必洗手、手部如有傷口須妥善包紮；食材應選用新鮮來源、烹調用水須符合衛生標準；生熟食處理應使用不同器具與砧板，以避免交叉污染。

民眾若對食品衛生有任何疑慮，歡迎洽詢台東縣衛生局食品衛生科，服務專線：089-331172。