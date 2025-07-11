誘騙女童到公園廁所性侵　18歲男被「路人發現圍毆」移交警察

▲男子在公廁性侵女童被捕。（圖／達志影像／示意圖）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名18歲男子在公園把一名11歲女童誘騙到廁所中性侵，後來被一群路過的民眾發現立即阻止，並且在公園中追捕他，最後成功制伏直到警察趕到現場。

事件8日發生在邁阿密當地公園Gwen Cherry Park，18歲男子強生(Antwan Johnson)晚上7時左右走近一名11歲女童，假裝男廁沒有衛生紙為由，讓女童幫他到女廁拿衛生紙，隨後跟著女童進入女廁。

An 18-year-old was arrested for allegedly sexually assaulting an 11-year-old girl at Gwen Cherry Park. https://t.co/kdR0bNUuqq — WSVN 7 News (@wsvn) July 9, 2025

強生在女廁中進行性侵時，被一名剛好進來的女性發現，他立即跑出廁所外逃跑，女子則對外大喊他性侵女童的惡行，吸引其他民眾注意並且追捕。

從網路上流傳畫面中可看到，下半身沒穿褲子的強生，最後被一群民眾逮到並且制伏。目擊民眾表示，「我看到許多民眾在追捕那名男子，他們後來似乎圍毆了他，老實說我完全不會同情他」。

強生因涉嫌對12歲以下兒童性侵犯，目前被關押在Turner Guilford Knight Correctional Center中，如果性侵罪名成立他有可能會面臨死刑，之前曾因毆打母親、家暴罪被關押入獄。

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