誘騙女童到公園廁所性侵　18歲男被「路人發現圍毆」移交警察

▲男子在公廁性侵女童被捕。(圖/達志影像/示意圖)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州一名18歲男子在公園把一名11歲女童誘騙到廁所中性侵,後來被一群路過的民眾發現立即阻止,並且在公園中追捕他,最後成功制伏直到警察趕到現場。

事件8日發生在邁阿密當地公園Gwen Cherry Park,18歲男子強生(Antwan Johnson)晚上7時左右走近一名11歲女童,假裝男廁沒有衛生紙為由,讓女童幫他到女廁拿衛生紙,隨後跟著女童進入女廁。

An 18-year-old was arrested for allegedly sexually assaulting an 11-year-old girl at Gwen Cherry Park. https://t.co/kdR0bNUuqq