川普大刀砍國務院！宣布裁員15%　1800人受影響、裁撤上百機構

▲美國總統川普為打造「美國優先」，擬大規模裁撤政府員工。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國國務院宣布，將展開數十年來最大規模的人事重組，並計劃大舉裁員，這波調整將使外交任務與川普政府「美國優先」的政策方向更加一致。而此次裁員與自願離職共計將有15%國務院員工離開崗位，預估影響1800人。

根據《衛報》報導，除了人力精簡外，國務院內部也將合併或裁撤數百個單位，重新調整組織架構。國務院作為美國外交政策的核心機關，向總統提供建言，並主導國際事務，這次改組預計將徹底改變其運作方式。

事實上，這波裁員早有預警，美國最高法院本周裁定，反對聯邦法官阻止川普政府的大規模解僱計畫。國務院隨後啟動行動，副國務卿里加斯（Michael Rigas）在一份宣布裁員的內部備忘錄中表示，「未來幾天內，各部門將單獨通知受到裁員影響的員工，首先，我們也要感謝他們對美國的奉獻與服務。」

國務院指出，此次調整重點在於剔除多餘的單位及冗員，例如目前國務院有3個單位負責制裁政策，而某些辦公室則是自冷戰後時期以來逐漸擴編，至今已不再符合現代外交需求。

一名國務院高級官員表示，這次是針對「重複、功能重疊，或與總統外交政策目標不一致的部門」進行調整。他也反問，「在大國競爭的新時代，一個現代化的國務院應該是什麼樣子？」

改革將強化地區性單位的職權，簡化指揮鏈，讓政務官更容易掌握外交方向，也讓川普政府更容易管理繁瑣的國務院機構。