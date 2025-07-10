每天都收到　女家門口被「破百件包裹」堆1年崩潰：不是我訂的

▲亞馬遜物流。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名女子每天都會收到大量亞馬遜包裹，雖然這些包裹都不是她訂購的商品，然而包裹上卻都寫著她的地址，長期下來導致家門口被數百件包裹堵住，令她不堪其擾。

這名居住在聖荷西市(San Jose)的女子凱(Kay)向媒體投訴，過去一年多來，住家每天都會收到大量亞馬遜包裹，最後堆到連家門前的車道都被占滿，根本沒有空間可以停車。

A California woman has received hundreds of huge Amazon packages she didn't order for over a year after a cheap Chinese company listed her San Jose home as their return address. There are so many she has them stacked up to her shoulders in the driveway, and can no longer park her… pic.twitter.com/LBZLghNKlo — Robbie Mouton (@mcgmouton57) July 10, 2025

凱表示，她原本以為可能是某個住在附近的鄰居訂貨時填錯地址，後來發現是一個叫做Liusandedian的中國賣家，把她家地址設成退貨地址，導致許多顧客在不知情的情況下把大量退貨商品寄過來。

凱表示，她曾多次向亞馬遜公司投訴，雖然對方承諾會處理，但包裹仍每天出現在她家，永遠處理不完的包裹嚴重影響到生活，讓她覺得自己活在惡夢中。

事件曝光後，亞馬遜公司聲明表示，他們已向客戶道歉，並且幫忙將堆積在客戶家的大量包裹清除，之後將會採取措施以永久解決這個問題。