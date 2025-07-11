她被壓倒性侵「路人笑著錄影」　美25歲女淚訴：沒人救我

▲紐約市一名女子表示，自己在路邊遭到性侵，卻沒有目擊者願意幫忙 。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約市一名25歲女子表示，她參加完國慶日慶祝活動後，在路邊遭到一名男子性侵，令人感到惶恐的是，儘管當時有路人經過目睹，卻沒有出手相助，反而大笑錄影。

25歲的梅莉莎（Melissa Harris）來自布魯克林，7月4日晚間11時來到康尼島（Coney Island）欣賞國慶日煙火，並與一群剛認識的人們同歡，嫌犯就是其中之一。

梅莉莎接受CBS採訪時說，隔日凌晨3時左右，對方開始不懷好意地逼近自己，她逃離途中不幸絆倒，「他看見我倒地，就把臉放到我的雙腿之間。我開始尖叫，大家開始大笑，並且對我錄影。」

此時，高爾夫球車車燈，突然照在梅莉莎與嫌犯身上，但駕駛竟然逕自駛離，「沒有人幫忙，沒有人阻止。」

梅莉莎設法掙脫後，迅速離開現場，未料嫌犯依然緊緊跟蹤在後。到了海濱遊樂設施旁邊的花圃，「他在這裡把我壓倒，然後性侵我。我的臉撞到灌木叢。我什麼也做不了……我真的很害怕，然後尖叫求救。我嚇壞了，無法反抗。」

梅莉莎表示，她在遊樂設施旁邊遭到性侵時，也有目擊者，但依舊沒人伸出援手。

梅莉莎希望能夠找到嫌犯，因此自願接受媒體訪問，並且公開身分。她已經報案，紐約市警察局也證實此事。

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