川普上任首次！傳援烏3億美元武器　14日發布「對俄重大聲明」

▲美國總統川普10日說，將於14日對俄羅斯發表重大聲明。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普10日受訪時說，將於14日對俄羅斯發表重大聲明，同時首度啟動總統授權，向烏克蘭提供新一批軍援，這些武器價值可能約為3億美元。川普政府此舉是在國務卿盧比歐與俄羅斯外交部長拉夫羅夫會談後，對俄羅斯持續攻擊烏克蘭的強硬回應。

路透、彭博等報導，川普在接受NBC新聞訪問期間重申對普丁的不滿，批評俄方持續對烏克蘭發動攻擊，也提及美國、北約盟國與烏克蘭之間，針對美國向烏克蘭提供武器達成新協議。川普稱，「我們將武器送給北約，北約將百分之百支付這些武器費用，然後北約再將武器交給烏克蘭」。

知情人士指出，川普將動用「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority，PDA），從美軍庫存中調撥武器支援基輔，這是他重返白宮後首次使用這項權力。消息人士透露，這些武器價值可能約3億美元，這批軍援可能包括愛國者防空飛彈、具攻擊能力的中程火箭等，但具體將提供哪些軍援尚未確定。

川普這項決定正值俄羅斯加大攻勢之際，俄軍10日以約400架無人機和18枚飛彈襲擊基輔等城市，導致2死26傷。美國國務卿盧比歐說明，川普政府正與美國參議院討論可能祭出的對俄新一輪制裁措施。