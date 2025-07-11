川普不讓生美寶！聯邦法官「出新招」反制　禁限制出生公民權

▲美國聯邦法官透過集體訴訟對川普限制出生公民權的行政命令發布全國性禁令。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普政府上任後簽署行政命令限制出生公民權，最高法院6月27日裁決，限制全國法官阻止這項行政命令。不過新罕布什爾州聯邦法官拉普蘭特（Joseph LaPlante）10日透過集體訴訟形式，對川普限制出生公民權的行政命令發出全國性臨時禁令，成為最高法院裁決後首個成功阻擋此政策的司法行動。

根據CNN報導，川普上任首日簽署的出生公民權限制令，挑戰了憲法第14修正案「公民權條款」（Citizenship Clause）超過百年的傳統，法案指所有在美國出生的人都應被視為公民。

根據川普行政命令條文，若嬰幼兒母親非法入境且父親非美國公民或合法永久居民，或母親合法入境但屬短期停留且父親同樣缺乏公民或永久居留身分，這些嬰幼兒將無法自動獲得美國公民權。川普政府認為此舉可防止外籍女子以生產為目的來美取得子女公民身分。

當時馬里蘭、麻薩諸塞與華盛頓州聯邦法官隨即要求3州與全美暫停執行該項行政命令，但白宮向最高法院申請釐清州聯邦法官的權限範圍，以確認州聯邦法官是否有權限拒絕執行總統行政命令。

最高法院6月27日作出關鍵裁決，限制法官發布全國性禁令的權力，規定法官原則上只能對提訴的當事人提供救濟，除非案件轉為集體訴訟。美國民權聯盟（ACLU）於是在最高法院裁決後的數小時內，迅速提出集體訴訟，並代表所有於2月20日以後在美國出生的嬰兒與其家長。該聯盟警告，川普的行政命令有可能使在美國出生但父母無合法身分的嬰兒面臨「無國籍」的風險。

聯邦法官拉普蘭特10日在法庭上直接宣布裁決，發布臨時禁令，並表示這項決定適用全美範圍，同時給予政府7天時間提出上訴。拉普蘭特在庭直言，「這並非一個困難的決定」，同時也認為川普的行政命令明顯對該群體造成傷害。

拉普蘭特強調，公民身分是「政府能給予的最基本福利」，更是「世界上最偉大的特權」。

ACLU移民權利項目副主任沃夫西（Cody Wofsy）表示，「這項裁決是巨大勝利，將有助保護所有在美出生兒童的公民權，正如憲法所規定。」

對此，川普的邊境事務主任霍曼（Tom Homan）砲轟法官為「激進法官」，並稱「這些激進法官不會停止阻撓川普議程」。他強調美國人民已投票支持這項政策，暗示政府將繼續推動相關措施。