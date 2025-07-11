進逼台灣東岸！中國科研船闖關島「瘋狂情蒐」　美媒揭戰略目的

▲中國海洋調查船「向陽紅9號」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

中國近年大幅擴張海洋科研船的活動範圍，不僅遠赴關島周邊海域密集測繪，也頻繁在台灣東部海域進行水下調查。儘管中國官方宣稱目的為科學研究與資源探索；但是專家警告，中國科研船收集的海底地形、水文與洋流資料，實際上恐與潛艦部署、海底偵測與戰時軍事行動高度相關，為潛在衝突預作準備。

根據美媒《紐約時報》，中國國家主席習近平推動「海洋強國」戰略後，科研船活動迅速擴張。2024年，包括「向陽紅6號」在內的多艘中國研究船，以平行航線密集掃描台灣東岸與關島東西方250英里海域，其中向陽紅6號去年在台灣東部來回航行達25次，甚至接近台灣12浬領海線，但未明顯越界，因此台灣難以正式提出抗議。

在紐西蘭、華府皆設有辦公室的海洋資訊分析機構Starboard Maritime Intelligence所提供的船隻航跡數據顯示，這些中國科研船以低速行駛，符合繪製海底地形（即水深測量學）的需求。

專家指出，向陽紅6號設有聲納與深海取樣設備，該類資料除了科學用途外，也可用於潛艦部署、水雷投放以及軍事航道規劃。同時，向陽紅6號在關島東西兩側250英里的海床進行掃描，該地是美軍的駐紮地，其勘測面積比英國還大。

美國海軍戰爭學院助理教授馬丁森（Ryan D. Martinson）直言，中國可能刻意以科學名義掩飾軍事蒐集行動，「中國似乎正試圖蒐集該海域的水深測量數據，同時又避免看起來像是在進行水深測量。」

值得注意的是，關島為美軍戰略重鎮，駐有轟炸機、潛艦與雷達設施。中國科研船在該海域進行大範圍水底掃描，有專家推測可能旨在探測美軍海底設施或未來潛艦潛伏點。儘管中國也登記探礦用途，但分析指出其勘測區域與已知礦區並不一致。

此外，中國亦部署「探索一號」等搭載許多核心深海科研設備和探測神器，包括宣稱可潛入水下6英里的載人潛水器、聲納系統、浮標與海洋無人機，擴大對海洋深層資訊的掌握。

專家強調，在黑潮流經的台灣東岸，複雜的洋流結構將影響潛艦偽裝與聲納效果，且台灣東岸設有許多重要的空軍與海軍基地，若能深入理解，將有助於提升中國潛艦的隱蔽與打擊能力，並奪取海域的控制權。

雖然依國際法，科研船得以在專屬經濟區內活動，但中國行為仍引發區域警戒。菲律賓、澳洲與越南近年皆對中國科研船進入自家經濟海域表示抗議。中華民國海洋委員會主委管碧玲則指出，中國在台灣東部海域的行為「難以視為正常」，應給予高度關注。

即便外界疑慮升高，中國仍持續進行相關作業。2025年6月，「向陽紅1號」與「向陽紅5號」再次進入關島東側海域，延續以格狀航線系統性掃描海床的行動，顯示中國將科學與戰略目的融合的海洋活動，仍在不斷擴張。