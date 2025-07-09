高速車拖行德國牧羊犬致死　男住家遭私刑放火「為殺狗復仇」

▲男子被拍到開車拖行寵物犬。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

比利時街頭發生虐狗事件，一名男子被民眾拍到，開車一路拖行一隻德國牧羊犬，狗的脖子疑似被牽繩緊緊卡在車上，遭男子以每小時80公里的高速拖行，最後不幸身亡，影片引發憤怒民眾動用私刑，放火燒男子住家洩憤。

事件4日晚間發生在比利時達萊姆(Dalhem)，男子被拍到惡劣虐狗行為。從網路流傳影片中可看到，德國牧羊犬疑似被男子拴在右側車外，一路遭高速車殘忍拖行。

影片最早曝光在臉書上，引發網友憤怒，雖然男子的車牌資訊已被打馬賽克，身分仍被網友肉搜出來，有民眾向他發出死亡威脅，甚至找到他的住家放火，屋外被寫滿「殺狗者」、「為你的狗復仇」等字樣。

男主人接受警方調查時澄清，事件完全是意外，當時他去完咖啡廳後，把寵物犬放置在後座，沒想到寵物犬從故障的窗戶跳出車外，他一直以為寵物犬在後面睡得很安穩，直到被後方女司機閃燈，才發現在車外。

雖然男子堅稱事件是意外，仍無法平息民眾怒火，網路上呼籲為德國牧羊犬伸張正義的請願書連署已經超過36,000份。市長菲洛特(Serge Fillot)表示，沒想到一隻狗的死亡，竟然演變成殺人未遂事件，即使狗狗的死殘忍且悲慘，針對男子的行為也是不可接受的。

目前警方同時對虐狗案與縱火案進行調查，男主人將有可能面臨3年刑期與超過800歐元（約台幣2.7萬元）罰款，縱火者則可能被判處最高30年刑期。