向殉職勇消哀悼　吳思瑤轟王鴻薇冷血砍預算假慈悲

▲民進黨團幹事長吳思瑤批王鴻薇冷血。（圖／攝影中心攝）

記者詹詠淇／台北報導

日前有新北市民眾玩SUP時溺水，消防員搜救過程意外翻船，導致2名勇消吳恩碩、張敬謙殉職，引發社會關注。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（10日）先表示最深沉哀悼，痛斥藍委王鴻薇和藍營刪凍預算未遂冷血，玩兩面手法讓人難以接受。國民黨發言人楊智伃昨則說綠營冷飯熱炒，當時王的提案是因為發現預算跟補助「黑熊學院」有關，經相關單位說明清楚後預算一毛未刪。

吳思瑤上午受訪表示，颱風風災造成台灣非常多家園受損需要重建，也不幸發生幾個消防弟兄英勇救難而殉職的事件，民進黨團都表達高度哀悼，向這些英勇救災救難、為國家社會付出的消防弟兄給予最高敬意和謝意，對往生者、殉難者都給予最深沉哀悼。

話鋒一轉，吳思瑤批評，在野黨立委昨天卻消費農業預算，一手砍農業預算、為難農業預算，明明是傷害農民救命錢的劊子手，現在卻裝慈悲當大善人，要替農民爭取更多農損補助，這就是說一套做一套，砍預算是一個嘴臉，討好民意又搖身一變要當大善人。

對於消防弟兄不幸罹難，吳思瑤認為，同樣看到在野黨立委這種兩面手法，實在讓人很難以接受，如果支持消防弟兄，請支持強化所有消防政策、國家珍貴的消防預算。她也「複習」國民黨黨鞭之一王鴻薇當時的提案，冷血刪除基層消防救護人員的裝備與訓練的經費，要砍2億，連頭盔預算都要砍，但在民意炸鍋後，提案經社會檢視撻伐，只能趕緊撤案，「這是砍預算未遂，但冷血的王鴻薇依舊是冷血的王鴻薇」。

吳思瑤也指出，國民黨砍不了消防預算，就用凍結預算來下手。在原始提案要凍結消防署業務費七成，砍不成就來凍結，在被罵翻後，藍白依舊是吃了秤砣鐵了心，消防署業務費還是要凍到底，只是從七成下修為三成。

吳思瑤說，同樣事件發生在救災救難的消防員身上，尤其是發生不幸事件後，國民黨又搖身一變為消防弟兄發聲。那麼為什麼你要砍預算未遂，冷血的大砍預算？而最後以凍結預算三成來遂行為難消防弟兄目的？這些都在審議預算過程中，凡走過必留下痕跡，即便凍結的預算後來因為怕罷免而解凍，但這些過程、提案，從王鴻薇到國民黨，傷害都看在消防弟兄眼裡，這都是何其不堪、難受？

吳思瑤也呼籲，未來審議預算時，大家應該記取這樣負面教訓，否則永遠是刪除未遂改凍結、凍結後急著解凍，希望藍白委員從農業預算到消防預算能記取教訓，不要再為難自己國家，因為預算是全民所需，預算是全民的。

針對刪砍預算指控，楊智伃昨回應，國民黨一直以來都非常重視警消、軍職人員的權益福利，但是民進黨立委只會透過這樣子非常悲傷的事情，不斷的想要助長大罷免柴火。此議題是冷飯熱炒，當時王鴻薇提案是因為發現預算跟補助「黑熊學院」有關，在相關單位說明清楚後，預算最後也是一毛未刪。而王鴻薇之前也已不斷澄清，消防署的《辦理韌性國家醫療整備計畫》中有疑似為黑熊學院打造的項目，對方承諾不將經費給黑熊學院後，該預算順利通過，沒有刪除任何經費。