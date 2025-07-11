王鴻薇合體蔣萬安站路口　批民進黨拿餿掉謠言造謠

▲台北市長蔣萬安陪同國民黨立委王鴻薇路口拜票。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免首波共有24位國民黨立委，將在726進行投票。台北市長蔣萬安、國民黨立委王鴻薇今（11日）合體站路口向過路民眾問好、拉票。談到外傳關稅會以放行美牛內臟以及絞肉萊劑容許值做交換，王鴻薇說，希望能談到比較好的條件、稅率，但不應該把全體民眾食安拿到談判桌做交換。

近期發生消防員救難不幸殉職的憾事，民進黨再度提起王鴻薇過去提案刪除消防防護預算一事。對此，王直言，民進黨一直不停造謠，這件事情當時澄清得非常清楚，「造謠還要拿一個已經餿掉的出來」。

王鴻薇說，之前數發部恐嚇國人iPhone 16沒法上市，結果還不是一樣賣得嚇嚇叫？後來又開始恐嚇老百姓說switch 2沒辦法上市，結果現在不也在熱賣中？民進黨為了搞大罷免，已經大半年都在造謠，現在還要拿過去已經澄清無數次、已經發酸發餿的謠言出來講，代表民進黨也好、罷團也好，已經沒戲可唱。

至於現在傳出關稅談判會放行美牛內臟以及絞肉萊劑容許值？王鴻薇說，這次美國貿易戰不只關稅稅率，更擔心犧牲農民的權益以及去犧牲全體民眾食安， 「果不其然，現在看起來賴政府要把全體老百姓食安也拿到談判桌，我必須要強調，希望我們談到比較好的條件、稅率，但不應該把全體民眾食安拿到談判桌做交換」。

而今也發生一件插曲，王鴻薇被問到昨天生日有許下願望，不慎口誤「我第一個生日願望是大罷免大成功」，經一旁記者提醒後她才趕忙改口，「是大失敗，對不起喔，是大罷免大失敗，第二個願望是希望大家都平安健康」。